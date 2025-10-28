Έπεσε σίδερο από οροφή στο λιμάνι της Ναυπάκτου - Τραυματισμός 23χρονης

Τον τραυματισμό μιας 23χρονης είχε ως αποτέλεσμα, η πτώση σίδερου από την οροφή στεγάστρου, σε εμποροπανήγυρη στην περιοχή Γρίμποβο Ναυπάκτου, εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα.

Για το περιστατικό, που συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ναυπάκτου και η τραυματίας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου για ιατρική περίθαλψη.

Από το Α' Λιμενικό Τμήμα Ναυπάκτου του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 74χρονος υπεύθυνος εργολάβος, για παράβαση του άρθρου 314 Π.Κ. «Σωματική βλάβη από αμέλεια».