Αθήνα, 24°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
24°C
25.2° 22.6°
2 BF
44%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
20.5° 18.1°
5 BF
47%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
23°C
23.0° 22.7°
3 BF
66%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
2 BF
68%
Αλεξανδρούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
14.9° 14.9°
3 BF
88%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
17.6° 17.6°
0 BF
66%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
16.4° 16.4°
3 BF
45%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
21.5° 21.5°
2 BF
66%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.9° 23.8°
6 BF
57%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
22.9° 20.5°
1 BF
69%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.4° 23.4°
4 BF
38%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.5° 20.7°
2 BF
56%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
3 BF
60%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
3 BF
40%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
23.4° 21.2°
3 BF
56%
Ρόδος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
24°C
24.8° 23.8°
5 BF
80%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.4° 23.8°
2 BF
31%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.3°
3 BF
63%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
18.6° 18.6°
4 BF
63%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
0 BF
58%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
Ναύπακτος
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Έπεσε σίδερο από οροφή στο λιμάνι της Ναυπάκτου - Τραυματισμός 23χρονης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr

Τον τραυματισμό μιας 23χρονης είχε ως αποτέλεσμα, η πτώση σίδερου από την οροφή στεγάστρου, σε εμποροπανήγυρη στην περιοχή Γρίμποβο Ναυπάκτου, εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα.

Για το περιστατικό, που συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ναυπάκτου και η τραυματίας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου για ιατρική περίθαλψη.

Από το Α' Λιμενικό Τμήμα Ναυπάκτου του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 74χρονος υπεύθυνος εργολάβος, για παράβαση του άρθρου 314 Π.Κ. «Σωματική βλάβη από αμέλεια».

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Έπεσε σίδερο από οροφή στο λιμάνι της Ναυπάκτου - Τραυματισμός 23χρονης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual