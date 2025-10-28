Ζέστη, αραιή συννεφιά και τοπικές βροχές

Τα στοιχεία του καιρού την Τρίτη 28 Οκτωβρίου θα είναι: Λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά, στα βόρεια και στο Ανατολικό Αιγαίο. Βροχές ή καταιγίδες από το μεσημέρι στα βορειοανατολικά. Άνεμοι βορειοδυτικών διευθύνσεων με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Περιορισμένη ορατότητα τη νύχτα και νωρίς το πρωί.

Πιο αναλυτικά στη δυτική και βόρεια χώρα, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες βροχές τοπικού χαρακτήρα, κυρίως στα δυτικά και στα Δωδεκάνησα. Από τις μεσημεριανές ώρες βροχές και πιθανώς καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 20-22, στη Θεσσαλία από 7 έως 24-26 βαθμούς, στην Ήπειρο από 7 έως 19-20 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 22-24, στα Επτάνησα από 13 έως 21, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου από 11 έως 20 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 16 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στα νότια πελάγη δυτικοί βορειοδυτικοί με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Δυτικό ρεύμα με εντάσεις έως 6 μποφόρ θα επικρατήσει στον Κορινθιακό

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ, στα δυτικά του νομού έως 5 μποφόρ και τοπικά στις δυτικές ακτές έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23-24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20-21 βαθμούς.