Σε σοβαρή κατάσταση 11χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι στα Χανιά

Στη MΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, νοσηλεύεται από την Κυριακή ένα αγόρι 11 ετών. Το παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν φέρεται να έπεσε από ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα να υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Αμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του Νοσοκομείου Στέλιο Κτενιαδάκη, το παιδί, που παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή.



