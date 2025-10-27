Αθήνα, 26°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.8° 24.5°
3 BF
62%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
20.3° 17.8°
1 BF
62%
Πάτρα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.0° 22.7°
3 BF
82%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
2 BF
59%
Αλεξανδρούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
13.9° 13.9°
2 BF
88%
Βέροια
Αίθριος καιρός
17°C
17.0° 17.0°
1 BF
84%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.4° 17.4°
3 BF
36%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
21°C
20.6° 20.6°
1 BF
79%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.1°
2 BF
44%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.3°
4 BF
66%
Ερμούπολη
Αραιές νεφώσεις
23°C
23.4° 23.4°
4 BF
78%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
21°C
20.9° 20.9°
4 BF
79%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
4 BF
83%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
1 BF
73%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
23.4° 21.3°
2 BF
64%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.8° 23.2°
2 BF
83%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.8° 26.6°
3 BF
41%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.3° 17.3°
3 BF
74%
Κατερίνη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.4° 16.4°
2 BF
83%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
16°C
16.3° 16.3°
2 BF
60%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
patini
φωτογραφία αρχείου | eurokinissi

Σε σοβαρή κατάσταση 11χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι στα Χανιά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn. gr
Έχει υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Στη MΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, νοσηλεύεται από την Κυριακή ένα αγόρι 11 ετών. Το παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν φέρεται να έπεσε από ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα να υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. 

Αμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του Νοσοκομείου Στέλιο Κτενιαδάκη, το παιδί, που παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή.


 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Σε σοβαρή κατάσταση 11χρονος μετά από τροχαίο με πατίνι στα Χανιά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual