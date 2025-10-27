Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης

Την παραίτησή του υπέβαλε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης, σήμερα Δευτέρα επικαλούμενος «προσωπικούς λόγους».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραίτησή του γνωστοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη και έγινε δεκτή από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε εάν και πότε θα αντικατασταθεί.

Υπενθυμίζεται πως στις 9 Οκτωβρίου, ο Ιωάννης Καϊμακάμης (αντιπρόεδρος από τον Φεβρουάριο 2025) παραδέχτηκε στην εξεταστική του γαλάζιου σκανδάλου πως η οικογένειά του λαμβάνει επιδοτήσεις.

Ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία στις 27 Μαΐου εκδικάστηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας και απορρίφθηκε. Η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε με αφορμή δυο δημοσιεύματα της ιστοσελίδας που γράφτηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2025, υπό τους τίτλους «Καλώς ήρθατε στην πραγματικότητα των αγροτών κ. Καϊμακάμη» και «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Αντιπρόεδρος και ο Τιτανικός». Ο Ι. Καϊμακάμης ισχυρίζεται στην προσφυγή του ότι τα δημοσιεύματα θίγουν την υπόληψή του και την επιστημονική επάρκειά του με υπαινιγμούς και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Η δικαιοσύνη απέρριψε την αίτηση, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα υπέρ της ελευθερίας του Τύπου και κατά των πρακτικών φίμωσης. (βλ. Αγωγή SLAPP κατά δημοσιογράφου από αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ)