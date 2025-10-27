Στο νοσοκομείο τρεις ανήλικοι από κατανάλωση αλκοόλ σε καφετέρια του Πειραιά

Στο Τμήμα οδηγήθηκαν η υπεύθυνη και ο φύλακας του καταστήματος.

Ελάχιστες μόλις ημέρες μετά τον τραγικό θάνατο του 16χρονου κοριτσιού λίγα μέτρα μακριά από κλαμπ στο Γκάζι, ένα ακόμα περιστατικό με ανηλίκους που κατανάλωσαν αλκοόλ σε μαγαζί, σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον Πειραιά.

Ειδικότερα, η Αστυνομία ενημερώθηκε ότι τρεις ανήλικοι μετέβησαν μόνοι τους σε ιδιωτικό νοσοκομείο στον Πειραιά, μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε καφετέρια της περιοχής.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, βρήκαν έναν 17χρονο σε κατάσταση μέθης και τη μητέρα του. Αμφότεροι οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου, για κατάθεση.

Στο Τμήμα οδηγήθηκαν επίσης η 32χρονη υπεύθυνη της καφετέριας όπου φαίνεται να έγινε η κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και ο φύλακας του καταστήματος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 17χρονος φαίνεται να είχε χρησιμοποιήσει πλαστή αστυνομική ταυτότητα. Σύμφωνα με τη μητέρα του, οι δύο άλλοι ανήλικοι που είχαν μεταβεί στο νοσοκομείο αποχώρησαν πριν την άφιξη των αστυνομικών, καθώς τους παρέλαβαν οι γονείς τους.