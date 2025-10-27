Αθήνα, 25°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.2° 24.8°
3 BF
69%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
18.3° 15.9°
3 BF
82%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
27°C
26.6° 24.0°
4 BF
80%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
17.9° 17.9°
2 BF
88%
Αλεξανδρούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
22°C
21.9° 21.9°
5 BF
88%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.2° 18.2°
0 BF
89%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
12°C
12.4° 12.4°
1 BF
94%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
23°C
22.7° 22.7°
3 BF
60%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
32.2° 28.6°
3 BF
39%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.4° 24.9°
5 BF
60%
Ερμούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
24.4° 24.4°
5 BF
73%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.7° 21.5°
3 BF
61%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
4 BF
78%
Λάρισα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
21°C
20.9° 20.9°
4 BF
68%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
27°C
27.3° 26.7°
2 BF
48%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
24.8° 23.8°
2 BF
77%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
27.2° 24.8°
0 BF
50%
Καβάλα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
18°C
17.7° 17.3°
2 BF
84%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
14°C
14.2° 14.2°
3 BF
100%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
17°C
17.4° 17.4°
0 BF
75%
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
φωτογραφία αρχείου | eurokinissi

Θανατηφόρο τροχαίο στο Λασίθι, όχημα ηλικιωμένου έπεσε σε γκρεμό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn. gr
Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κοντά σε οικισμό της Νεάπολης Λασιθίου. Άγνωστο πως, το όχημα που οδηγούσε ηλικιωμένος εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Για την ανάσυρση του άνδρα, ακολούθησε επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έσπευσε με τρία οχήματα και 12 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με την αστυνομία πάντως, εξετάζεται και το ενδεχόμενο η πρόκληση του δυστυχήματος να οφείλεται και σε παθολογικά αίτια.

Θανατηφόρο τροχαίο στο Λασίθι, όχημα ηλικιωμένου έπεσε σε γκρεμό

