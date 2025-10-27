Αθήνα, 23°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
24.0° 21.8°
2 BF
76%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
22.2° 17.5°
3 BF
62%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
19°C
23.0° 19.4°
3 BF
70%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
17.9° 17.9°
2 BF
94%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
5 BF
88%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
18°C
17.6° 17.6°
2 BF
83%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
18°C
18.4° 18.4°
1 BF
59%
Αγρίνιο
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
20.5° 20.5°
2 BF
92%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.9° 25.8°
3 BF
47%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
22.7° 21.9°
6 BF
71%
Ερμούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
22.4° 22.4°
6 BF
83%
Σκόπελος
Αυξημένες νεφώσεις
22°C
21.5° 21.5°
4 BF
74%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
3 BF
88%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
0 BF
88%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
20.7° 19.5°
1 BF
62%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.2° 22.8°
2 BF
79%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
23°C
25.5° 22.8°
2 BF
56%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
18.3° 16.3°
2 BF
86%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.5° 17.0°
1 BF
83%
Καστοριά
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
15°C
14.6° 14.6°
2 BF
91%
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
Φωτογραφία αρχείου | AP Photo/Bernat Armangue

Ναυάγιο με πρόσφυγες στη Λέσβο, τέσσερις νεκροί

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Διασώθηκαν εφτά άνθρωποι, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

Τραγωδία σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή της Λέσβου, καθώς τέσσερις μετανάστες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μετά από ναυάγιο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, που βρίσκεται στο σημείο, διασώθηκαν εφτά άνθρωποι, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων αγνοουμένων στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου της Αγριλιάς, είναι σε εξέλιξη.

Οι καιρικές συνθήκες φέρεται να δυσκολεύουν το έργο της διάσωσης καθώς πνέουν στην περιοχή άνεμοι 6 μποφόρ. Στις έρευνες συμμετέχουν πλωτά σκάφη και ένα ελικόπτερο σούπερ πούμα, αναφέρει η ΕΡΤ.

Γίνονται έρευνες και από την ξηρά.

Ναυάγιο με πρόσφυγες στη Λέσβο, τέσσερις νεκροί

