Ναυάγιο με πρόσφυγες στη Λέσβο, τέσσερις νεκροί

Τραγωδία σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή της Λέσβου, καθώς τέσσερις μετανάστες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μετά από ναυάγιο.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, που βρίσκεται στο σημείο, διασώθηκαν εφτά άνθρωποι, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων αγνοουμένων στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου της Αγριλιάς, είναι σε εξέλιξη.
Οι καιρικές συνθήκες φέρεται να δυσκολεύουν το έργο της διάσωσης καθώς πνέουν στην περιοχή άνεμοι 6 μποφόρ. Στις έρευνες συμμετέχουν πλωτά σκάφη και ένα ελικόπτερο σούπερ πούμα, αναφέρει η ΕΡΤ.
Γίνονται έρευνες και από την ξηρά.
