Αθήνα, 23°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
24.0° 21.8°
2 BF
76%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
22.2° 17.5°
3 BF
62%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
19°C
23.0° 19.4°
3 BF
70%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
17.9° 17.9°
2 BF
94%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
5 BF
88%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
18°C
17.6° 17.6°
2 BF
83%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
18°C
18.4° 18.4°
1 BF
59%
Αγρίνιο
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
20.5° 20.5°
2 BF
92%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.9° 25.8°
3 BF
47%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
22.7° 21.9°
6 BF
71%
Ερμούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
22.4° 22.4°
6 BF
83%
Σκόπελος
Αυξημένες νεφώσεις
22°C
21.5° 21.5°
4 BF
74%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
3 BF
88%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
0 BF
88%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
20.7° 19.5°
1 BF
62%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.2° 22.8°
2 BF
79%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
23°C
25.5° 22.8°
2 BF
56%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
18.3° 16.3°
2 BF
86%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.5° 17.0°
1 BF
83%
Καστοριά
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
15°C
14.6° 14.6°
2 BF
91%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
Πορεία
EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Στο πλευρό των διωκόμενων φοιτητών ο ΣΦΕΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Καλεί σήμερα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στους 15 διωκόμενους στην Ευελπίδων.

Ο Σύνδεσμος Φυλακισμένων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών καταγγέλλει τη μεταμεσονύκτια επιδρομή των ΜΑΤ στο κτήριο της Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ, τις συλλήψεις και την παραπομπή σε δίκη 15 φοιτητών, ενώ καλεί σήμερα σε παράσταση αλληλεγγύης στους διωκόμενους έξω από τα Δικαστήρια στην Ευελπίδων.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής:

Η κατάληψη στο κτήριο της Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ αποφασίστηκε με συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες, ήταν εντελώς ειρηνική και καθορισμένης τριήμερης διάρκειας. Παρ΄ όλα αυτά, ο πρύτανης του ΕΜΠ όχι μόνο ζήτησε από την Αστυνομία να την καταστείλει, αλλά κάλεσε σε απολογία και τον κοσμήτορα της Σχολής Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών, επειδή ενημέρωσε τη σχολή του για την απόφαση του οικείου φοιτητικού συλλόγου για κατάληψη, αντί να καταδώσει, βάσει του πρόσφατου νόμου, τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του. (!)

Στις σκοτεινές μέρες της Δικτατορίας, η Σύγκλητος του ΕΜΠ παραιτήθηκε σύσσωμη, αρνούμενη να επιτρέψει την εισβολή της Αστυνομίας στον χώρο, ενώ πολλοί καθηγητές του ιδρύματος στάθηκαν στο πλευρό των διωκόμενων φοιτητών. 

Δεν πρόκειται για ένα ακόμα κρούσμα αυταρχισμού, αλλά για αντιδημοκρατική εκτροπή. Εντάσσεται τη συνολική στρατηγική και προπαγάνδα της κυβέρνησης να εμφανίσει τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας ως εστίες εγκληματικότητας και τους φοιτητές ως εκ συστήματος παραβατικούς, τη στιγμή που τα υποχρηματοδοτεί, μειώνει το προσωπικό τους και στερεί  το δικαίωμα φοίτησης με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και τις διαγραφές φοιτητών και φοιτητριών. 

  • Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει όλες τις διατάξεις που επιβάλλουν απαράδεκτες, διχαστικές και αυταρχικές πειθαρχικές διαδικασίες. 
  • Απαιτούμε να αποσυρθεί ο ν.5094/2024 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια (Ν.Π.Π.Ε.). 
  • Απαιτούμε την ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης των δημοσίων πανεπιστημίων και την ενίσχυση του προσωπικού τους, ώστε να ανταποκριθούν στον συνταγματικό τους ρόλο: την παροχή δημόσιας, δωρεάν και ποιοτικής εκπαίδευσης και τη διεξαγωγή ανεξάρτητης και κοινωνικά επωφελούς έρευνας. Για να είναι ανοικτό το πανεπιστήμιο στις ανάγκες της κοινωνίας.
TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Στο πλευρό των διωκόμενων φοιτητών ο ΣΦΕΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual