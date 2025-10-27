Στο πλευρό των διωκόμενων φοιτητών ο ΣΦΕΑ

Ο Σύνδεσμος Φυλακισμένων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών καταγγέλλει τη μεταμεσονύκτια επιδρομή των ΜΑΤ στο κτήριο της Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ, τις συλλήψεις και την παραπομπή σε δίκη 15 φοιτητών, ενώ καλεί σήμερα σε παράσταση αλληλεγγύης στους διωκόμενους έξω από τα Δικαστήρια στην Ευελπίδων.
Σε ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής:
Η κατάληψη στο κτήριο της Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ αποφασίστηκε με συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες, ήταν εντελώς ειρηνική και καθορισμένης τριήμερης διάρκειας. Παρ΄ όλα αυτά, ο πρύτανης του ΕΜΠ όχι μόνο ζήτησε από την Αστυνομία να την καταστείλει, αλλά κάλεσε σε απολογία και τον κοσμήτορα της Σχολής Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών, επειδή ενημέρωσε τη σχολή του για την απόφαση του οικείου φοιτητικού συλλόγου για κατάληψη, αντί να καταδώσει, βάσει του πρόσφατου νόμου, τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του. (!)
Στις σκοτεινές μέρες της Δικτατορίας, η Σύγκλητος του ΕΜΠ παραιτήθηκε σύσσωμη, αρνούμενη να επιτρέψει την εισβολή της Αστυνομίας στον χώρο, ενώ πολλοί καθηγητές του ιδρύματος στάθηκαν στο πλευρό των διωκόμενων φοιτητών.
Δεν πρόκειται για ένα ακόμα κρούσμα αυταρχισμού, αλλά για αντιδημοκρατική εκτροπή. Εντάσσεται τη συνολική στρατηγική και προπαγάνδα της κυβέρνησης να εμφανίσει τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας ως εστίες εγκληματικότητας και τους φοιτητές ως εκ συστήματος παραβατικούς, τη στιγμή που τα υποχρηματοδοτεί, μειώνει το προσωπικό τους και στερεί το δικαίωμα φοίτησης με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και τις διαγραφές φοιτητών και φοιτητριών.
- Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει όλες τις διατάξεις που επιβάλλουν απαράδεκτες, διχαστικές και αυταρχικές πειθαρχικές διαδικασίες.
- Απαιτούμε να αποσυρθεί ο ν.5094/2024 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια (Ν.Π.Π.Ε.).
- Απαιτούμε την ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης των δημοσίων πανεπιστημίων και την ενίσχυση του προσωπικού τους, ώστε να ανταποκριθούν στον συνταγματικό τους ρόλο: την παροχή δημόσιας, δωρεάν και ποιοτικής εκπαίδευσης και τη διεξαγωγή ανεξάρτητης και κοινωνικά επωφελούς έρευνας. Για να είναι ανοικτό το πανεπιστήμιο στις ανάγκες της κοινωνίας.
