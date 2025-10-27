Στο πλευρό των διωκόμενων φοιτητών ο ΣΦΕΑ

Η κατάληψη στο κτήριο της Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ αποφασίστηκε με συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες, ήταν εντελώς ειρηνική και καθορισμένης τριήμερης διάρκειας. Παρ΄ όλα αυτά, ο πρύτανης του ΕΜΠ όχι μόνο ζήτησε από την Αστυνομία να την καταστείλει, αλλά κάλεσε σε απολογία και τον κοσμήτορα της Σχολής Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών, επειδή ενημέρωσε τη σχολή του για την απόφαση του οικείου φοιτητικού συλλόγου για κατάληψη, αντί να καταδώσει, βάσει του πρόσφατου νόμου, τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του. (!)

Στις σκοτεινές μέρες της Δικτατορίας, η Σύγκλητος του ΕΜΠ παραιτήθηκε σύσσωμη, αρνούμενη να επιτρέψει την εισβολή της Αστυνομίας στον χώρο, ενώ πολλοί καθηγητές του ιδρύματος στάθηκαν στο πλευρό των διωκόμενων φοιτητών.

Δεν πρόκειται για ένα ακόμα κρούσμα αυταρχισμού, αλλά για αντιδημοκρατική εκτροπή. Εντάσσεται τη συνολική στρατηγική και προπαγάνδα της κυβέρνησης να εμφανίσει τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας ως εστίες εγκληματικότητας και τους φοιτητές ως εκ συστήματος παραβατικούς, τη στιγμή που τα υποχρηματοδοτεί, μειώνει το προσωπικό τους και στερεί το δικαίωμα φοίτησης με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και τις διαγραφές φοιτητών και φοιτητριών.