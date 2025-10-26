Αψήφησε τη χουντική τροπολογία, επέστρεψε στο Σύνταγμα [εικόνες]

Δεν έλλειψε ο αστυνομικός «τσαμπουκάς», καθώς προσήχθη μία γυναίκα που επιχείρησε να πλησιάσει το Μνημείο • Ρούτσι και «Μέχρι τέλους» βάδισαν προς τα ονόματα των νεκρών, έφτασαν εκεί, τα φρόντισαν, τα καθάρισαν από μικροσκουπίδια που υπήρχαν σε κάποια σημεία, τοποθέτησαν αναμένα κεριά στη μνήμη των θυμάτων

Στην Πλατεία Συντάγματος βρέθηκε απόψε ο Πάνος Ρούτσι, κάνοντας πράξη την υπόσχεσή του και υπερασπιζόμενος το δικαίωμα του ίδιου και όλων των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε όλο το χώρο μπροστά στη Βουλή για να διαμαρτυρηθούν, ενάντια στην χουντικής έμπνευσης τροπολογία την οποία ψήφισε η κυβέρνηση απαγορεύοντάς το, με το πρόσχημα της προστασίας του Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη.

Eurokinissi

Από τη διοργάνωση δεν έλλειψε ο αστυνομικός «τσαμπουκάς», καθώς προσήχθη μία γυναίκα που επιχείρησε να πλησιάσει το Μνημείο.

Eurokinissi

Σε δηλώσεις που πραγματοποίησε από το μνημείο για τα θύματα των Τεμπών, ο κ. Ρούτσι εξέφρασε την στήριξή του στην ομάδα «Μέχρι Τέλους» -η οποία βρέθηκε μαζί του κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας και η οποία διοργάνωνε την αποψινή διαμαρτυρία-, για την επίθεση που γίνεται σε βάρος της τις τελευταίες ημέρες.

Eurokinissi

Ο κ. Ρούτσι κάλεσε τον κόσμο να βρίσκεται κάθε βράδυ εκεί για να μην ξεχαστεί αυτό που έγινε στα Τέμπη, να συνεχίσει η ανάγνωση των ονομάτων των 57 νεκρών και να διασφαλιστεί ότι το μνημείο που είναι αφιερωμένο στη μνήμη τους θα συνεχίσει να υπάρχει.

Eurokinissi

Συγκεκριμένα, είπε: «Δε θα περάσει, εμείς οι γονείς, τα παιδιά αυτά εδώ δε θα τα αφήσουμε έτσι. Αυτά τα παιδιά δολοφονήθηκαν. Δεν έγιναν θυσία όπως είπε ο πρωθυπουργός. Εμείς θα είμαστε εδώ για να κρατηθεί η μνήμη ζωντανή. Όλο αυτό ξεκίνησε από εμένα, θα είμαι εδώ μέχρι τέλους. Καλώ όσους ήταν μαζί μου 23 μέρες να είναι εδώ μαζι μου κάθε βράδυ. Κύριε πρωθυπουργέ, σας εκλιπαρώ μην κάνετε κάτι σε αυτά τα παιδιά. Και στην αστυνομία λέω το εξής, τι θα κάνατε αν ήταν τα παιδιά σας εδώ; Είμαστε ειρηνικοί. Αυτοί που ερχόμαστε εδώ κάθε βράδυ δεν κάνουμε κάτι, δεν είμαστε εμείς ή απειλή».

Eurokinissi

Στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας ο κ. Ρούτσι και μέλη της ομάδας αψήφησαν έμπρακτα την τροπολογία, βάδισαν προς τα ονόματα των νεκρών, έφτασαν εκεί, τα φρόντισαν, τα καθάρισαν από μικροσκουπίδια που υπήρχαν σε κάποια σημεία, τοποθέτησαν αναμένα κεριά στη μνήμη των θυμάτων και επανέκτησαν και επανοικειοποιήθηκαν το δημόσιο χώρο διαμαρτυρίας.