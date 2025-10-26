Αψήφησε τη χουντική τροπολογία, επέστρεψε στο Σύνταγμα [εικόνες]

Στην Πλατεία Συντάγματος βρέθηκε απόψε ο Πάνος Ρούτσι, κάνοντας πράξη την υπόσχεσή του και υπερασπιζόμενος το δικαίωμα του ίδιου και όλων των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε όλο το χώρο μπροστά στη Βουλή για να διαμαρτυρηθούν, ενάντια στην χουντικής έμπνευσης τροπολογία την οποία ψήφισε η κυβέρνηση απαγορεύοντάς το, με το πρόσχημα της προστασίας του Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη.
Από τη διοργάνωση δεν έλλειψε ο αστυνομικός «τσαμπουκάς», καθώς προσήχθη μία γυναίκα που επιχείρησε να πλησιάσει το Μνημείο.
Σε δηλώσεις που πραγματοποίησε από το μνημείο για τα θύματα των Τεμπών, ο κ. Ρούτσι εξέφρασε την στήριξή του στην ομάδα «Μέχρι Τέλους» -η οποία βρέθηκε μαζί του κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας και η οποία διοργάνωνε την αποψινή διαμαρτυρία-, για την επίθεση που γίνεται σε βάρος της τις τελευταίες ημέρες.
Ο κ. Ρούτσι κάλεσε τον κόσμο να βρίσκεται κάθε βράδυ εκεί για να μην ξεχαστεί αυτό που έγινε στα Τέμπη, να συνεχίσει η ανάγνωση των ονομάτων των 57 νεκρών και να διασφαλιστεί ότι το μνημείο που είναι αφιερωμένο στη μνήμη τους θα συνεχίσει να υπάρχει.
Συγκεκριμένα, είπε: «Δε θα περάσει, εμείς οι γονείς, τα παιδιά αυτά εδώ δε θα τα αφήσουμε έτσι. Αυτά τα παιδιά δολοφονήθηκαν. Δεν έγιναν θυσία όπως είπε ο πρωθυπουργός. Εμείς θα είμαστε εδώ για να κρατηθεί η μνήμη ζωντανή. Όλο αυτό ξεκίνησε από εμένα, θα είμαι εδώ μέχρι τέλους. Καλώ όσους ήταν μαζί μου 23 μέρες να είναι εδώ μαζι μου κάθε βράδυ. Κύριε πρωθυπουργέ, σας εκλιπαρώ μην κάνετε κάτι σε αυτά τα παιδιά. Και στην αστυνομία λέω το εξής, τι θα κάνατε αν ήταν τα παιδιά σας εδώ; Είμαστε ειρηνικοί. Αυτοί που ερχόμαστε εδώ κάθε βράδυ δεν κάνουμε κάτι, δεν είμαστε εμείς ή απειλή».
Στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας ο κ. Ρούτσι και μέλη της ομάδας αψήφησαν έμπρακτα την τροπολογία, βάδισαν προς τα ονόματα των νεκρών, έφτασαν εκεί, τα φρόντισαν, τα καθάρισαν από μικροσκουπίδια που υπήρχαν σε κάποια σημεία, τοποθέτησαν αναμένα κεριά στη μνήμη των θυμάτων και επανέκτησαν και επανοικειοποιήθηκαν το δημόσιο χώρο διαμαρτυρίας.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας