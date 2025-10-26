Αθήνα, 20°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
20°C
20.7° 18.8°
2 BF
83%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
19.8° 16.4°
2 BF
67%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
18°C
20.0° 18.3°
1 BF
74%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
16.9° 16.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
4 BF
94%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
17.0° 17.0°
3 BF
77%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
17°C
17.4° 17.4°
2 BF
59%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.5° 17.5°
2 BF
89%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.8°
4 BF
83%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.9° 20.0°
2 BF
76%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
21°C
21.4° 21.4°
3 BF
88%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
22°C
21.5° 21.5°
3 BF
80%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
21°C
20.8° 20.8°
4 BF
95%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
2 BF
63%
Λαμία
Αίθριος καιρός
21°C
21.6° 19.5°
1 BF
62%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 16.8°
1 BF
86%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
21°C
21.6° 20.8°
0 BF
64%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
18.3° 14.3°
1 BF
80%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
16°C
16.4° 16.4°
2 BF
79%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
12°C
12.0° 12.0°
2 BF
87%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, 2025
Syntagma_Agnostos_Routsi_1020_1
Eurokinissi

Αψήφησε τη χουντική τροπολογία, επέστρεψε στο Σύνταγμα [εικόνες]

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Δεν έλλειψε ο αστυνομικός «τσαμπουκάς», καθώς προσήχθη μία γυναίκα που επιχείρησε να πλησιάσει το Μνημείο • Ρούτσι και «Μέχρι τέλους» βάδισαν προς τα ονόματα των νεκρών, έφτασαν εκεί, τα φρόντισαν, τα καθάρισαν από μικροσκουπίδια που υπήρχαν σε κάποια σημεία, τοποθέτησαν αναμένα κεριά στη μνήμη των θυμάτων

Στην Πλατεία Συντάγματος βρέθηκε απόψε ο Πάνος Ρούτσι, κάνοντας πράξη την υπόσχεσή του και υπερασπιζόμενος το δικαίωμα του ίδιου και όλων των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε όλο το χώρο μπροστά στη Βουλή για να διαμαρτυρηθούν, ενάντια στην χουντικής έμπνευσης τροπολογία την οποία ψήφισε η κυβέρνηση απαγορεύοντάς το, με το πρόσχημα της προστασίας του Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη.

Eurokinissi

Από τη διοργάνωση δεν έλλειψε ο αστυνομικός «τσαμπουκάς», καθώς προσήχθη μία γυναίκα που επιχείρησε να πλησιάσει το Μνημείο.

Eurokinissi

Σε δηλώσεις που πραγματοποίησε από το μνημείο για τα θύματα των Τεμπών, ο κ. Ρούτσι εξέφρασε την στήριξή του στην ομάδα «Μέχρι Τέλους» -η οποία βρέθηκε μαζί του κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας και η οποία διοργάνωνε την αποψινή διαμαρτυρία-, για την επίθεση που γίνεται σε βάρος της τις τελευταίες ημέρες.

Eurokinissi

Ο κ. Ρούτσι κάλεσε τον κόσμο να βρίσκεται κάθε βράδυ εκεί για να μην ξεχαστεί αυτό που έγινε στα Τέμπη, να συνεχίσει η ανάγνωση των ονομάτων των 57 νεκρών και να διασφαλιστεί ότι το μνημείο που είναι αφιερωμένο στη μνήμη τους θα συνεχίσει να υπάρχει.

Eurokinissi

Συγκεκριμένα, είπε: «Δε θα περάσει, εμείς οι γονείς, τα παιδιά αυτά εδώ δε θα τα αφήσουμε έτσι. Αυτά τα παιδιά δολοφονήθηκαν. Δεν έγιναν θυσία όπως είπε ο πρωθυπουργός. Εμείς θα είμαστε εδώ για να κρατηθεί η μνήμη ζωντανή. Όλο αυτό ξεκίνησε από εμένα, θα είμαι εδώ μέχρι τέλους. Καλώ όσους ήταν μαζί μου 23 μέρες να είναι εδώ μαζι μου κάθε βράδυ. Κύριε πρωθυπουργέ, σας εκλιπαρώ μην κάνετε κάτι σε αυτά τα παιδιά. Και στην αστυνομία λέω το εξής, τι θα κάνατε αν ήταν τα παιδιά σας εδώ; Είμαστε ειρηνικοί. Αυτοί που ερχόμαστε εδώ κάθε βράδυ δεν κάνουμε κάτι, δεν είμαστε εμείς ή απειλή».

Eurokinissi

Στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας ο κ. Ρούτσι και μέλη της ομάδας αψήφησαν έμπρακτα την τροπολογία, βάδισαν προς τα ονόματα των νεκρών, έφτασαν εκεί, τα φρόντισαν, τα καθάρισαν από μικροσκουπίδια που υπήρχαν σε κάποια σημεία, τοποθέτησαν αναμένα κεριά στη μνήμη των θυμάτων και επανέκτησαν και επανοικειοποιήθηκαν το δημόσιο χώρο διαμαρτυρίας.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Αψήφησε τη χουντική τροπολογία, επέστρεψε στο Σύνταγμα [εικόνες]

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual