Σαντορίνη: Στο νοσοκομείο 17χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Μία 17χρονη κατέρρευσε τα ξημερώματα Σαββάτου προς Κυριακή στη Σαντορίνη μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε τοπικό μπαρ και μεταφέρθηκε σε λιπόθυμη κατάσταση στο νοσοκομείο του νησιού, όπως μεταδίδει το Cyclades24.gr. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ανήλικη είχε βγει για να γιορτάσει την ονομαστική της γιορτή, λίγη ώρα αργότερα όμως έχασε τις αισθήσεις της. Από την αστυνομία αναζητείται ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο οποίο φέρεται να διασκέδαζε.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι ευθύνονται για τη διάθεση του αλκοόλ σε ανήλικο πρόσωπο. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η κατάσταση της υγείας της δεν είναι ανησυχητική, το περιστατικό όμως αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από την ευθύνη των επαγγελματιών στην εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση όσον αφορά την διάθεση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικους. Πράλληλα τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις για αντίστοιχα αδικήματα σε ανηλίκους σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κορινθία.