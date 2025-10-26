Νεκρός 51χρονος στην Κρήτη - Πυροβολήθηκε ενώ χόρευε σε γιορτή

Νεκρός έπεσε ένας 51χρονος άνδρας από σφαίρες κατά τη διάρκεια της «Γιορτής Κάστανου», στην Κίσσαμο Χανίων​​​​​​. Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων για το συμβάν στην εκδήλωση, η οποία σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση βρισκόταν σε εξέλιξη στο χωριό Έλος και είχε πολλούς επισκέπτες καθώς είναι τοπικά δημοφιλής.

Το συμβάν φέρεται να ήταν ιδιαίτερα σοκαριστικό διότι ο δράστης -σ.σ. ο οποίος είναι γνωστός στις αστυνομικές αρχές- πλησίασε το θύμα την ώρα που εκείνο βρισκόταν πάνω στην πίστα και χόρευε, και ξαφνικά το πυροβόλησε με τρεις σφαίρες απευθείας στην καρδιά, ενώπιον εκατοντάδων παρευρισκόμενων. Αμέσως μετά εκείνος διέφυγε, ο κόσμος απομακρνύθηκε πανικόβλητος και οι παρόντες απηύθυναν έκκληση να βρεθεί άμεσα γιατρός.

Έχουν κινητοποιηθεί και μετέβησαν επιτόπου ομάδες των ΤΑΕ. Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για έναν άνδρα σοβαρά τραυματισμένο από σφαίρα όπλου, όπως δήλωσε όμως αργότερα και επίσημα ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας, ο άνδρας που έχει διακομιστεί με το ΕΚΑΒ είναι νεκρός. Ο χώρος έχει αποκλειστεί από δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, που αναζητούν το δράστη.

Σύμφωνε με πληροφορίες του efsyn.gr πέρυσι είχε ξανασυμβεί βίαιη επίθεση ανάμεσα στην οικογένεια του δράστη και εκείνη του θύματος.