Τι ζητά από τα ΜΜΕ η οικογένεια της 16χρονης που πέθανε στο Γκάζι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
«Πολλές από τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν δημοσίως δεν ευσταθούν και δεν επιβεβαιώνονται»

Έκκληση προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να μην είναι παρόντα στο σπίτι τους αλλά και στον χώρο ταφής, έκαναν την Κυριακή με ανακοίνωση, οι γονείς της 16χρονης η οποία έχασε τη ζωή της αφού κατέρρευσε έξω από κέντρο νυχτερινής διασκέδασης στην Αθήνα στην περιοχή του Γκαζιού.

Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, τις λήψεις καταθέσεων και τις περιγραφές των μαρτύρων, η κοπέλα φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία όσο βρισκόταν στο νυχτερινό κατάστημα, να βγήκε έξω για να πάρει αέρα και να νιώσει καλύτερα αλλά λίγα μέτρα πιο πέρα να κατέρρευσε. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο, και οι διασώστες άρχισαν την προσπάθεια ανάνηψης της 16χρονης που είχε χάσει τις αισθήσεις της. Η προσπάθεια συνεχίστηκε και κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η ανακοίνωση των γονέων της άτυχης 16χρονης:

«Η οικογένεια της αγαπημένης μας,  που έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα από τη ζωή στο Γκάζι, την προηγούμενη εβδομάδα, απευθύνει θερμή παράκληση προς όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης —τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, έντυπα και ηλεκτρονικά— καθώς και προς κάθε διαδικτυακό ιστότοπο και μέσο κοινωνικής δικτύωσης: Να σεβαστούν τη μνήμη του παιδιού μας και το βαθύ πένθος της οικογένειάς μας. Η συνεχιζόμενη δημοσιοποίηση φωτογραφιών, βίντεο, προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν την ανήλικη κόρη μας, καθώς και η παρουσία δημοσιογράφων και τηλεοπτικών συνεργείων έξω από την κατοικία μας και στους χώρους όπου αναπαύεται, μας προκαλούν αφόρητο πόνο και παραβιάζουν την ιδιωτική μας ζωή. Παρακαλούμε όλα τα ΜΜΕ να απέχουν εφεξής από κάθε δημοσίευση, αναπαραγωγή ή σχολιασμό που αφορά Φωτογραφίες και βίντεο του παιδιού και τα μέλη της οικογένειάς μας.  Ιδιαίτερα, παρακαλούμε να μην υπάρχει καμία ενόχληση ή προσέγγιση:

  • προς τα μέλη της οικογένειάς μας,
  • προς τους φίλους, συμμαθητές, καθηγητές και γνωστούς της ανήλικης, καθώς και
  • προς πρόσωπα του κοινωνικού και γειτονικού της περιβάλλοντος.

Οι άνθρωποι αυτοί θρηνούν σιωπηλά και χρειάζονται προστασία και σεβασμό, όχι τηλεοπτικές κάμερες, φωτογραφίες ή δηλώσεις. Η οικογένειά μας αναγνωρίζει τη σημασία της ενημέρωσης της κοινής γνώμης και κατανοεί ότι το τραγικό αυτό γεγονός έχει προκαλέσει συγκίνηση και ενδιαφέρον σε ολόκληρη την κοινωνία. Ωστόσο, παρακαλούμε θερμά, η προβολή του θέματος να γίνεται με σεβασμό, ευαισθησία και αίσθημα ευθύνης, χωρίς να θίγεται η προσωπικότητα, η ιδιωτική ζωή και η ψυχική ηρεμία των ανθρώπων που πενθούν. Όπως μας έχει επισήμως ενημερώσει η Ελληνική Αστυνομία, πολλές από τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν δημοσίως δεν ευσταθούν και δεν επιβεβαιώνονται. Συνεπώς, παρακαλούμε τους εκπροσώπους των μέσων να δείξουν τη δέουσα υπευθυνότητα και να αναμένουν επίσημη ανακοίνωση από την Αστυνομία, εφόσον και όταν αυτή κριθεί σκόπιμη. Παρακαλούμε επίσης να μην υπάρχει καμία περαιτέρω ενόχληση από δημοσιογράφους, φωτογράφους ή τηλεοπτικά συνεργεία, ούτε στην κατοικία μας ούτε στον χώρο ταφής του παιδιού μας. Επιθυμούμε να θρηνήσουμε με ηρεμία, αξιοπρέπεια και σεβασμό προς τη μνήμη της. Εμπιστευόμαστε ότι τα ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι θα επιδείξουν την αναγκαία ευαισθησία, ανθρωπιά και σεβασμό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

