Παρέμβαση Ρούτσι: Θα βρίσκομαι στον Άγνωστο Στρατιώτη κάθε μέρα

«Αυτό που κάνουν είναι μια πράξη εκδίκησης. Και αυτό δεν θα περάσει» • Κάλεσμα στον κόσμο να προστατεύσει το μνημείο για τα θύματα των Τεμπών

Το δικό του ηχηρό μήνυμα έστειλε ο Πάνος Ρούτσι, ο άνθρωπος που έκανε 23 ημέρες απεργία πείνας για να κερδίσει το αυτονόητο για τον γιο του που σκοτώθηκε στο έγκλημα των Τεμπών.

Με αφορμή τα χθεσινά αίσχη της ΕΛ.ΑΣ. στο Σύνταγμα, μετά την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, όπου απείλησε τα μέλη της ομάδας «Μέχρι Τέλους» και προσπάθησε να απαγορεύσει τη συγκέντρωση μνήμης για τα 57 θύματα, ο Πάνος Ρούτσι μίλησε στο Jacobin.

Έστειλε μήνυμα στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό και υπογράμμισε ότι «Θα βρίσκομαι στον Άγνωστο Στρατιώτη από σήμερα και από εδώ και πέρα. Ακριβώς στο σημείο που γράφτηκε με κόκκινη μπογιά το όνομα του παιδιού μου και όλων των παιδιών».

Κατηγόρησε το Μαξίμου για εκδικητική στάση και κάλεσε τον πρωθυπουργό να μην προκαλέσει εντάσεις και φασαρίες με τον κόσμο που θα μαζευτεί στο Σύνταγμα.

Ανάμεσα σε άλλα ο Πάνος Ρούτσι δήλωσε τα εξής:

Θέλω όλοι εσείς που για 23 μέρες στην απεργία πείνας μου υποστηρίξατε, ήσασταν κάθε βράδυ μαζί μου να μου δίνετε δύναμη και κουράγιο, κάθε βράδυ να είμαστε στα ονόματα. Να είμαστε όλοι μαζί. Γιατί το χρωστάμε στα παιδιά που χάσαμε. Το χρωστάμε στους εαυτούς μας



Γιατί αυτό που κάνουν είναι μια πράξη εκδίκησης. Και αυτό δεν θα περάσει. Θέλω να πω στον κύριο πρωθυπουργό ότι αυτό που κάνει. Είναι μία πράξη εκδίκησης και του ζητώ να μην προκαλέσει εντάσεις και φασαρίες με τον κόσμο που θα μαζευτεί στο Σύνταγμα.

Χθες, όμως, καταγγέλθηκε, η αστυνομία έσπευσε να δείξει υπερβάλλοντα ζήλο απέναντι στην ομάδα «Μέχρι Τέλους», καθώς διεμήνυσε στα μέλη της ότι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν τη καθιερωμένη συγκέντρωση για να διαβαστούν τα ονόματα των νεκρών των Τεμπών.

Αστυνομικοί ζήτησαν από τα άτομα που βρέθηκαν εκεί να σηκωθούν και να αποχωρήσουν, καθώς... απαγορεύεται να βρίσκονται εκεί.

Οι προειδοποιήσεις και οι οχλήσεις από την ΕΛ.ΑΣ. δεν είχαν αποτέλεσμα, καθώς οι συγκεντρωμένοι παρέμειναν στο σημείο να πραγματοποιήσουν την συμβολική πλην ουσιαστική κινητοποίησή τους.