Νεκρός 21χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στη Φωκίδα

Αγροτικό συγκρούστηκε σφοδρά με δύο δίκυκλα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας οδηγός και να τραυματιστεί πολύ σοβαρά ένας άλλος

Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής λίγο πριν από τις 12.00 κοντά στο Ευπάλιο Φωκίδας, στοίχισε τη ζωή σε έναν νεαρό άνδρα και τραυμάτισε σοβαρά άλλον έναν.

Το αγροτικό όχημα που οδηγούσε 49χρονος φέρεται να επιχείρησε να στρίψει προς τον Άγιο Νικόλαο και να συγκρούστηκε σφοδρά με δύο μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Η σύγκρουση είχε τραγικό αποτέλεσμα, καθώς ο ένας οδηγός, ηλικίας μόλις 21 ετών, έχασε τη ζωή του επί τόπου, ενώ ο δεύτερος, 37 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο 37χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, ενώ στο ίδιο νοσοκομείο διακομίστηκε και ένας 14χρονος που βρισκόταν μέσα στο αγροτικό αυτοκίνητο. Το παιδί φέρει ελαφρύτερα τραύματα και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Το σημείο της σύγκρουσης γέμισε συντρίμμια, με την κυκλοφορία στην εθνική οδό Ιτέας – Αντιρρίου να διακόπτεται προσωρινά, μέχρι να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός του οδοστρώματος από την Πυροσβεστική, που έφτασε άμεσα στο σημείο. Την προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.