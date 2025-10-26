Νεκρός 21χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στη Φωκίδα

Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής λίγο πριν από τις 12.00 κοντά στο Ευπάλιο Φωκίδας, στοίχισε τη ζωή σε έναν νεαρό άνδρα και τραυμάτισε σοβαρά άλλον έναν.
Το αγροτικό όχημα που οδηγούσε 49χρονος φέρεται να επιχείρησε να στρίψει προς τον Άγιο Νικόλαο και να συγκρούστηκε σφοδρά με δύο μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Η σύγκρουση είχε τραγικό αποτέλεσμα, καθώς ο ένας οδηγός, ηλικίας μόλις 21 ετών, έχασε τη ζωή του επί τόπου, ενώ ο δεύτερος, 37 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά.
Ο 37χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, ενώ στο ίδιο νοσοκομείο διακομίστηκε και ένας 14χρονος που βρισκόταν μέσα στο αγροτικό αυτοκίνητο. Το παιδί φέρει ελαφρύτερα τραύματα και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.
Το σημείο της σύγκρουσης γέμισε συντρίμμια, με την κυκλοφορία στην εθνική οδό Ιτέας – Αντιρρίου να διακόπτεται προσωρινά, μέχρι να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός του οδοστρώματος από την Πυροσβεστική, που έφτασε άμεσα στο σημείο. Την προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας