Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, 2025
Νεκρός 21χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στη Φωκίδα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Αγροτικό συγκρούστηκε σφοδρά με δύο δίκυκλα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας οδηγός και να τραυματιστεί πολύ σοβαρά ένας άλλος

Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής λίγο πριν από τις 12.00 κοντά στο Ευπάλιο Φωκίδας, στοίχισε τη ζωή σε έναν νεαρό άνδρα και τραυμάτισε σοβαρά άλλον έναν.

Το αγροτικό όχημα που οδηγούσε 49χρονος φέρεται να επιχείρησε να στρίψει προς τον Άγιο Νικόλαο και να συγκρούστηκε σφοδρά με δύο μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Η σύγκρουση είχε τραγικό αποτέλεσμα, καθώς ο ένας οδηγός, ηλικίας μόλις 21 ετών, έχασε τη ζωή του επί τόπου, ενώ ο δεύτερος, 37 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο 37χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, ενώ στο ίδιο νοσοκομείο διακομίστηκε και ένας 14χρονος που βρισκόταν μέσα στο αγροτικό αυτοκίνητο. Το παιδί φέρει ελαφρύτερα τραύματα και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Το σημείο της σύγκρουσης γέμισε συντρίμμια, με την κυκλοφορία στην εθνική οδό Ιτέας – Αντιρρίου να διακόπτεται προσωρινά, μέχρι να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός του οδοστρώματος από την Πυροσβεστική, που έφτασε άμεσα στο σημείο. Την προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Νεκρός 21χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στη Φωκίδα

