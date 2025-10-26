Παρέμβαση του Ρουβίκωνα στο γραφείο του Χρήστου Κέλλα

Διαμαρτυρία με το βλέμμα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την κυβερνητική αργοπορία για την ευλογιά των αιγοπροβάτων πραγματοποίησε ο Ρουβίκωνας στο γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λάρισα.
Ομάδα της οργάνωσης βρέθηκε μπροστά στο γραφείο του Λαρισαίου βουλευτή της Ν.Δ., Χρήστου Κέλλα και ανάρτησε πανό με μηνύματα, σε μια περίοδο που οι αποκαλύψεις παίρνουν τη μορφή χιονοστιβάδας και ο αγροτικός κόσμος βράζει.
Κεντρικό σύνθημα «Κοπάδια σφαγμένα, χωριά ερημωμένα, η κρατική μαφία να πληρώσει τα κλεμμένα»
Η ανακοίνωση του Ρουβίκωνα:
