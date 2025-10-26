Λαμία: Νεκρός 53χρονος από φωτιά μέσα στο σπίτι του [βίντεο]

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στη Λαμία, καθώς ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στη μονοκατοικία όπου διέμενε.
Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, ο 53χρονος που έμενε στο στενό της οδού Πάφου στη συνοικία της Νέας Ιωνίας Λαμίας, εντοπίστηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του από τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο.
Οι καπνοί από την πυρκαγιά ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση, ενώ δημιουργήθηκε πρόβλημα και στις διπλανές κατοικίες.
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, ενώ βοήθησαν δυνάμεις της αστυνομίας για την απομάκρυνση ηλικιωμένης γυναίκας από διπλανό σπίτι.
«Ευτυχώς που ήρθε εγκαίρως η πυροσβεστική αλλιώς θα καιγόταν όλη η γειτονιά» δήλωσε κάτοικος της περιοχής, που ξαφνικά κι εκείνος είδε τους πυκνούς μαύρους καπνούς να τυλίγουν όλο το τετράγωνο.
