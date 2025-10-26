Αθήνα, 24°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.7° 22.8°
3 BF
56%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
23.6° 20.9°
3 BF
55%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
20°C
22.0° 20.5°
2 BF
70%
Ιωάννινα
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
2 BF
88%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
4 BF
83%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
20°C
20.1° 20.1°
2 BF
61%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
18.4° 18.4°
2 BF
48%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
2 BF
73%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
24°C
26.6° 23.8°
2 BF
43%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.9° 20.0°
3 BF
66%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
2 BF
57%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
22°C
21.7° 21.0°
2 BF
49%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
3 BF
83%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
2 BF
43%
Λαμία
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 22.3°
2 BF
46%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.8° 23.2°
4 BF
73%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
26°C
26.6° 25.8°
4 BF
36%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
19°C
20.3° 18.8°
0 BF
73%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
19°C
19.7° 19.2°
3 BF
79%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
16°C
16.3° 16.3°
3 BF
74%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, 2025
pirosvestiko_1020
φωτογραφία αρχείου | EUROKINISSI

Λαμία: Νεκρός 53χρονος από φωτιά μέσα στο σπίτι του [βίντεο]

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του καθώς ξέσπασε πυρκαγιά μέσα στη μονοκατοικία όπου διέμενε.

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στη Λαμία, καθώς ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στη μονοκατοικία όπου διέμενε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, ο 53χρονος που έμενε στο στενό της οδού Πάφου στη συνοικία της Νέας Ιωνίας Λαμίας, εντοπίστηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του από τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο.

Οι καπνοί από την πυρκαγιά ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση, ενώ δημιουργήθηκε πρόβλημα και στις διπλανές κατοικίες.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, ενώ βοήθησαν δυνάμεις της αστυνομίας για την απομάκρυνση ηλικιωμένης γυναίκας από διπλανό σπίτι.

«Ευτυχώς που ήρθε εγκαίρως η πυροσβεστική αλλιώς θα καιγόταν όλη η γειτονιά» δήλωσε κάτοικος της περιοχής, που ξαφνικά κι εκείνος είδε τους πυκνούς μαύρους καπνούς να τυλίγουν όλο το τετράγωνο.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Λαμία: Νεκρός 53χρονος από φωτιά μέσα στο σπίτι του [βίντεο]

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual