Ανοιξιάτικη ημέρα - Πού θα βρέξει

Πιο αναλυτικά, σήμερα Κυριακή αναμένονται νεφώσεις στα δυτικά, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και στη Θράκη. Σποραδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά από το πρωί.

Η θερμοκρασία στη Μακεδονία και στη Θράκη θα κυμανθεί από 8 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 12 έως 28, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά από 11 έως 21, στην υπόλοιπη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 10 έως 26, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 21, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 23, στις Κυκλάδες από 14 έως 23, στα Δωδεκάνησα από 16 έως 23 και στην Κρήτη από 11 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νότιες έως δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνου νότιοι 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές έως δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.