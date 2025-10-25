Μπήκε λουκέτο στο μπαρ που διασκέδαζε η 16χρονη

Η δημοτική Αρχή το «έκλεισε» με το μέγιστο διάστημα που μπορεί, δηλαδή για 60 ημέρες.

Στο σφράγισμα του μπαρ στο Γκάζι, από το οποίο βγήκε η 16χρονη η οποία αργότερα κατέληξε, προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων.

Στις 8 το βράδυ του Σαββάτου η Δημοτική Αστυνομία επέδωσε τη σχετική απόφαση και προχώρησε σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Μάλιστα, η δημοτική Αρχή το «έκλεισε» με το μέγιστο διάστημα που μπορεί, δηλαδή για 60 ημέρες.

«Το μαγαζί σφραγίστηκε σε χρόνο ρεκόρ. Η ασφάλεια και η υγεία των νέων παιδιών είναι για εμάς προτεραιότητα. Γι' αυτό και προχωρήσαμε με πολύ γρήγορες διαδικασίες στη σφράγιση του εν λόγω καταστήματος, για το μέγιστο χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει ο νόμος», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και προσέθεσε: «Ελπίζω ότι όλες οι αρμόδιες Αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος, θα πράξουν ανάλογα».

Νωρίτερα, ο Χάρης Δούκας είχε προϊδεάσει για την εξέλιξη αυτή: «Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το μπαρ, που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα. Για τη σημερινή Αρχή του Δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη. Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες Αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος, θα πράξουν ανάλογα».

Υπενθυμίζεται ότι η 16χρονη ήταν με φίλους σε μπαρ που βρίσκεται στο Γκάζι, όταν ένιωσε αδιαθεσία και βγήκε έξω στον δρόμο, γύρω στις τρεις τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Εκεί κατέρρευσε. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο και οι διασώστες άρχισαν την προσπάθεια ανάνηψης της 16χρονης που είχε χάσει τις αισθήσεις της. Η προσπάθεια συνεχίστηκε και κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σε εξέλιξη βρίσκεται και ένα γαϊτανάκι ευθυνών, με την αστυνομία να επιχειρεί να πετάξει το «μπαλάκι» στο ΕΚΑΒ και το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».