Αγκυροβολημένο λίγο έξω από το λιμάνι της Κυλλήνης το επιβατηγό «Kεφαλονιά»

Μεγάλη ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες στο πλοίο «Kεφαλονιά», κατά την εκτέλεση δρομολογίου από Κυλλήνη για Πόρο Κεφαλληνίας. Το πλοίο παρουσίασε μηχανική βλάβη ενώ μετέφερε 303 επιβάτες, 43 μέλη πληρώματος και 180 Ι.Χ.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πλοίο αντιμετώπισε μηχανική βλάβη και παραμένει αγκυροβολημένο λίγο έξω από το λιμάνι της Κυλλήνης, αναμένοντας να φτάσει ρυμουλκό και να το μεταφέρει με ασφάλεια πίσω στο λιμάνι της Κυλλήνης.
Οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους, αλλά κι αντιμέτωποι με ταλαιπωρία και σημαντική χρονική καθυστέρηση.
