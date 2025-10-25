Ηλιοφάνεια και αρκετά καλές θερμοκρασίες

Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 αναμένονται λίγα τοπικά φαινόμενα. Τοπικά υψηλές θερμοκρασίες σε ηπειρωτικά και Κρήτη. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο.
Πιο αναλυτικά, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα στα δυτικά, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και στη Θράκη. Πιθανότητα σποραδικών βροχών υπάρχει κυρίως για τα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα.
Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 4 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 22, στη Θεσσαλία από 11 έως 24, στην Ήπειρο από 11 έως 20, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 9 έως 24, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 20, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 15 έως 24, στις Κυκλάδες από 15 έως 24, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 23 και στην Κρήτη από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, σταδιακά όμως θα εξασθενήσουν και μετά το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους 2 έως 4 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως προς το βράδυ θα στραφούν σε νότιους έως νοτιοδυτικούς ίδιας έντασης.
Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
