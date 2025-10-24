Διευρύνονται τα όρια για τα vouchers των βρεφονηπιακών

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η ΕΕΤΑΑ θα προβεί στην έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος των δυνητικών ωφελουμένων

Διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων για τα vouchers των βρεφονηπιακών σταθμών προωθεί το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Από σήμερα στις νέες διευρυμένες κατηγορίες το εισόδημα αυξάνεται για οικογένειες με έως δύο παιδιά από €33.000 στα €35.000, τρίτεκνες οικογένειες από €36.000 στα €38.000, με τέσσερα παιδιά από €39.000 στα €41.000, με πέντε παιδιά από €42.000 στα €44.000.

Σύμφωνα με την τροποποίηση της ΚΥΑ των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι εισοδηματικές κατηγορίες για οικογένειες με έξι παιδιά και πάνω διαμορφώνονται ως εξής για οικογένειες με έξι παιδιά από €42.000 στα €47.000, με 7 παιδιά από €42.000 στα €50.000, με 8 παιδιά από €42.000 στα €53.000, με 9 παιδιά από €42.000 στα €56.000, με 10 παιδιά από €42.000 στα €59.000.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η ΕΕΤΑΑ θα προβεί στην έκδοση 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος των δυνητικών ωφελουμένων σύμφωνα με τις διευρυμένες εισοδηματικές κατηγορίες.