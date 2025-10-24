Διευρύνονται τα όρια για τα vouchers των βρεφονηπιακών

Διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων για τα vouchers των βρεφονηπιακών σταθμών προωθεί το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
Από σήμερα στις νέες διευρυμένες κατηγορίες το εισόδημα αυξάνεται για οικογένειες με έως δύο παιδιά από €33.000 στα €35.000, τρίτεκνες οικογένειες από €36.000 στα €38.000, με τέσσερα παιδιά από €39.000 στα €41.000, με πέντε παιδιά από €42.000 στα €44.000.
Σύμφωνα με την τροποποίηση της ΚΥΑ των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι εισοδηματικές κατηγορίες για οικογένειες με έξι παιδιά και πάνω διαμορφώνονται ως εξής για οικογένειες με έξι παιδιά από €42.000 στα €47.000, με 7 παιδιά από €42.000 στα €50.000, με 8 παιδιά από €42.000 στα €53.000, με 9 παιδιά από €42.000 στα €56.000, με 10 παιδιά από €42.000 στα €59.000.
Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η ΕΕΤΑΑ θα προβεί στην έκδοση 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος των δυνητικών ωφελουμένων σύμφωνα με τις διευρυμένες εισοδηματικές κατηγορίες.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας