Εφαρμογή της νομοθεσίας ζητά ο Δούκας για το μπαρ που διασκέδαζε η 16χρονη

Την ώρα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας προκειμένου να εντοπιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου της 16χρονης, ο δήμαρχος Αθηναίων εξέδωσε ανακοίνωση και ζητά να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Η 16χρονη ήταν με φίλους σε μπαρ που βρίσκεται στο Γκάζι, όταν ένιωσε αδιαθεσία και βγήκε έξω στον δρόμο, γύρω στις τρεις τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Εκεί κατέρρευσε. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο και οι διασώστες άρχισαν την προσπάθεια ανάνηψης της 16χρονης που είχε χάσει τις αισθήσεις της. Η προσπάθεια συνεχίστηκε και κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σημειώνεται ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και ένα γαϊτανάκι ευθυνών, με την αστυνομία να επιχειρεί να πετάξει το «μπαλάκι» στο ΕΚΑΒ και το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Χάρη Δούκα:

Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το bar που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα.

Για τη σημερινή αρχή του Δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη.

Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα.