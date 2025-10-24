Αθήνα, 25°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.3° 24.1°
3 BF
59%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
27.1° 24.4°
1 BF
52%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
24.0° 23.3°
4 BF
63%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
2 BF
49%
Αλεξανδρούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
22°C
21.9° 21.9°
3 BF
83%
Βέροια
Αίθριος καιρός
24°C
24.3° 24.3°
0 BF
68%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
21°C
21.4° 21.4°
3 BF
28%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
22°C
22.2° 22.2°
2 BF
62%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.8° 24.8°
1 BF
65%
Μυτιλήνη
Αραιές νεφώσεις
23°C
23.2° 22.7°
4 BF
74%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
4 BF
73%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.7° 21.0°
3 BF
57%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
3 BF
68%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
4 BF
36%
Λαμία
Αίθριος καιρός
27°C
27.2° 25.1°
4 BF
41%
Ρόδος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
25°C
24.9° 23.8°
1 BF
81%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.8° 26.1°
3 BF
38%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
21.3° 21.0°
2 BF
82%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.6° 23.1°
2 BF
67%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
20°C
20.2° 20.2°
2 BF
44%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, 2025
diasosi-nauagos
φωτογραφία αρχείου | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ/ EUROKINISSI

Στη Βρετανία η τρίχρονη που ανασύρθηκε από πισίνα της Ρόδου, βαριά η κατάστασή της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn. gr
Είχε διαπιστωθεί ότι έχει έντονο εγκεφαλικό οίδημα

Σε νοσοκομείο στη Μεγάλη Βρετανία αναμένεται να μεταφερθεί μέσα στην ημέρα το τρίχρονο κοριτσάκι που την περασμένη Τρίτη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο, όπου έκανε διακοπές με μέλη της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του πανεπιστημιακού γενικού νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) Στέλιο Κτενιαδάκη, τη μεταφορά του παιδιού, που θα γίνει με ιδιωτική πτήση, ζήτησε η οικογένειά του.

Η κατάσταση πάντως του παιδιού από τη Μεγάλη Βρετανία εξακολουθεί να είναι πολύ βαριά. Υπενθυμίζεται ότι το κοριτσάκι το βράδυ της περασμένης Τρίτης, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί από το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλευόταν μέχρι σήμερα. Κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο, μάλιστα, είχε διαπιστωθεί ότι έχει έντονο εγκεφαλικό οίδημα.
 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Στη Βρετανία η τρίχρονη που ανασύρθηκε από πισίνα της Ρόδου, βαριά η κατάστασή της

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual