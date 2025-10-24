Αθήνα, 25°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.3° 24.3°
3 BF
70%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
24°C
26.0° 22.4°
1 BF
52%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
24.4° 24.0°
4 BF
72%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
21°C
20.9° 20.9°
2 BF
60%
Αλεξανδρούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
21°C
20.9° 20.9°
5 BF
88%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
22.0° 22.0°
0 BF
74%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
22.4° 22.4°
3 BF
31%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
24°C
23.6° 23.6°
3 BF
50%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.8° 26.9°
3 BF
35%
Μυτιλήνη
Αραιές νεφώσεις
24°C
23.8° 22.9°
4 BF
71%
Ερμούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
23.4° 23.4°
5 BF
78%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
24.7° 20.4°
2 BF
69%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
3 BF
69%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
23°C
22.8° 22.8°
2 BF
56%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
26°C
26.2° 25.6°
2 BF
53%
Ρόδος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
24°C
24.3° 23.8°
2 BF
83%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.1° 25.8°
4 BF
47%
Καβάλα
Αραιές νεφώσεις
20°C
20.3° 19.9°
1 BF
84%
Κατερίνη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
3 BF
100%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
20.7° 20.7°
1 BF
45%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, 2025
peripoliko
EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Προφυλακίστηκε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία στο Περιστέρι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Τι υποστήριξε ο 24χρονος που είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία

Στην φυλακή για προσωρινή κράτηση μέχρι την εκδίκαση οδηγείται, μετά την απολογία του ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή. ο 24χρονος κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία με μαχαίρι, ενός 37χρονου άνδρα πολίτη Βουλγαρίας τα ξημερώματα της Δευτέρας, έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι Αττικής. 

Ο κατηγορούμενος, που παραδόθηκε στις αρχές την επομένη του συμβάντος, είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Απολογούμενος, φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του και να ισχυρίστηκε ότι είχε διαφωνίες με το θύμα και ότι το επίμαχο βράδυ επεδίωξε να το συναντήσει για να λύσουν τις διαφορές τους. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, υπήρξε μεταξύ τους έντονος διαπληκτισμός ο οποίος οδήγησε «στην κακιά στιγμή».

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Προφυλακίστηκε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία στο Περιστέρι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual