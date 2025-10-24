Προφυλακίστηκε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία στο Περιστέρι

Στην φυλακή για προσωρινή κράτηση μέχρι την εκδίκαση οδηγείται, μετά την απολογία του ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή. ο 24χρονος κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία με μαχαίρι, ενός 37χρονου άνδρα πολίτη Βουλγαρίας τα ξημερώματα της Δευτέρας, έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι Αττικής.

Ο κατηγορούμενος, που παραδόθηκε στις αρχές την επομένη του συμβάντος, είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Απολογούμενος, φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του και να ισχυρίστηκε ότι είχε διαφωνίες με το θύμα και ότι το επίμαχο βράδυ επεδίωξε να το συναντήσει για να λύσουν τις διαφορές τους. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, υπήρξε μεταξύ τους έντονος διαπληκτισμός ο οποίος οδήγησε «στην κακιά στιγμή».