Mini ταλαιπωρία για επιβάτες της Hellenic Train στην Αθήνα

Συρμός έμεινε ακινητοποιημένος με κλειστές πόρτες και σβηστά φώτα στο σιδηροδρομικό σταθμό της Αθήνας • Μια ώρα μετά η αναχώρησή του και λίγο πιο μετά σταμάτησε και πάλι • Οι μηχανοδηγοί κατήγγειλαν «καθημερινό και πανθομολογούμενο μπάχαλο» και «συνθήκες πλήρους διάλυσης»

Σε πρωινή ταλαιπωρία υποβλήθηκαν την Παρασκευή οι επιβάτες της Hellenic Train που είχαν εισιτήριο για να ταξιδέψουν με το δρομολόγιο από την Αθήνα για Θεσσαλονίκη [το ένα από τα μόνα δύο που πλέον πραγματοποιούνται, λόγω εργασιών αναβάθμισης στη σιδηροδρομική γραμμή]. Το Intercity 50 ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 6.58 από το σταθμό της Αθήνας.

Το τρένο έφτασε με καθυστέρηση και αφότου ξεκίνησε, μετά από 5 λεπτά ανακοινώθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα στην αμαξοστοιχία και ότι πρέπει να επιστρέψει. Η εταιρία κράτησε τους επιβάτες μέσα στους ακινητοποιημένους συρμούς στο σταθμό, με κλειστές τις πόρτες και φώτα και χωρίς δυνατότητα σε κάποιους να βγουν έξω, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση, και ανακοίνωσε από τα μεγάφωνα: «Θα παραμείνουμε στο σταθμό μέχρι νεωτέρας». Τελικά, μετά από μία ώρα το Intercity 50 ξεκίνησε το δρομολόγιο, και το σταμάτησε και πάλι λίγα λεπτά αργότερα. Επιβάτες ανέφεραν ότι κατά την εκτίμησή τους η αμαξοστοιχία δεν χάλασε κατά τη διαδρομή αλλά ήταν ήδη σε βλάβη. Η HT εξέδεωσε τις εξής ανακοινώσεις:

Ώρα 07.16: Η αμαξοστοιχία με αριθμό IC50: Αθήνα - Θεσσαλονίκη και ώρα αναχώρησης 06:58 παρουσιάζει καθυστέρηση στην αναχώρηση από τον Σταθμό της Αθήνας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Η αμαξοστοιχία με αριθμό IC50: Αθήνα - Θεσσαλονίκη και ώρα αναχώρησης 06:58 παρουσιάζει καθυστέρηση στην αναχώρηση από τον Σταθμό της Αθήνας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ώρα 08.04: Η αμαξοστοιχία με αριθμό IC50: Αθήνα - Θεσσαλονίκη και ώρα αναχώρησης 06:58 αναχώρησε από τον Σταθμό της Αθήνας, μετά από καθυστέρηση 60 λεπτών. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Κραυγή των μηχανοδηγών για μπάχαλο και διάλυση

Οργισμένη ήταν και η ανακοίνωση των μηχανοδηγών οι οποίοι σημείωσαν: «Καθημερινό και πανθομολογούμενο το μπάχαλο στον σιδηρόδρομο. Διαβάζαμε χτες για τις διαμαρτυρίες των επιβατών και με έκπληξη είδαμε "πηγές" της Ηellenic Train να δείχνουν τον ΟΣΕ για το πρόβλημα. Με λίγα λόγια έχουμε επιστρέψει στην περίοδο των αλληλοκατηγοριών, αυτήν που δήθεν θα έλυναν τα "νέα πρόσωπα" που τοποθετήθηκαν σε θέσεις κορυφαίας ευθύνης. Επιβάτες και εργαζόμενοι ζούνε καθημερινά συνθήκες πλήρους διάλυσης και η σημερινή εικόνα τα λέει όλα. Όλοι καταλαβαίνουν πλέον γιατί η Hellenic Train έκλεισε και την υπηρεσία ενημέρωσης για καθυστερήσεις μέσω Telegram»