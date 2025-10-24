Αθήνα, 22°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
22°C
23.4° 21.2°
2 BF
76%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
22.1° 18.7°
3 BF
63%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
21°C
21.0° 21.0°
3 BF
81%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
15.9° 15.9°
2 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
21°C
20.9° 20.9°
5 BF
83%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
17.6° 17.6°
1 BF
89%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
14.7° 14.7°
2 BF
78%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
19.1° 19.1°
2 BF
92%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.8° 23.8°
4 BF
53%
Μυτιλήνη
Αραιές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.5°
4 BF
79%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
20°C
19.7° 19.7°
6 BF
87%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.7° 20.4°
3 BF
78%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
2 BF
88%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
0 BF
100%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
20°C
20.7° 18.9°
0 BF
71%
Ρόδος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
24°C
24.3° 19.8°
1 BF
79%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.8° 22.7°
3 BF
60%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
19.4° 17.3°
0 BF
85%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
20°C
20.3° 20.3°
0 BF
67%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
14.6° 14.6°
0 BF
94%
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, 2025
| EUROKINISSI / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Ανοιξιάτικος καιρός, σύννεφα και ζέστη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Αναμένονται πρόσκαιρα φαινόμενα κατά τόπους. Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Πρόσκαιρες βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στο Ιόνιο, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, στη Θράκη, σε όλα τα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και πιθανώς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στη ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στην Κρήτη και στα ανατολικά, σταδιακά όμως θα μειωθούν σημαντικά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 22 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 25, στη Θεσσαλία από 13 έως 28, στην Ήπειρο από 15 έως 21, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 12 έως 26, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 22, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 16 έως 23, στις Κυκλάδες από 18 έως 24, στα Δωδεκάνησα από 18 έως 25 και στην Κρήτη από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως από το απόγευμα στα δυτικά του τμήματα θα στραφούν σταδιακά σε δυτικούς ίδιας έντασης. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως από το πρωί θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν βορειοδυτικοί ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

