Αναπάντητα ερωτήματα και υπουργικές αντιφάσεις για τον θάνατο της 16χρονης

Εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων στην ανήλικη που πέθανε έξω από μπαρ στο Γκάζι • Να περιμένουμε τα αποτελέσματα των ερευνών για τα αίτια θανάτου αλλά και για την ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών λένε οι αρμόδιοι υπουργοί.

Το πρωϊνό επικοινωνιακό πινγκ πονγκ επίρριψης ευθυνών υποχώρησε κατά τη διάρκεια της ημέρας αναφορικά με το θάνατο της 16χρονης έξω από μπαρ στο Γκάζι, αλλά την ίδια στιγμή οι αιτίες που προκάλεσαν το τραγικό περιστατικό παραμένουν άγνωστες, όπως και η ανταπόκριση των αρχών στο συμβάν, με τους αρμόδιους υπουργούς να ζητούν υπομονή για την διαλεύκανση του «μυστηρίου».

Παράλληλα, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το αποτέλεσμα των τοξικολογικών εξετάσεων που διενεργούνται, καθώς εκτιμάται ότι θα αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι σχετικά με το τι προκάλεσε το θάνατο της ανήλικης.

Μετά την παρέμβαση Γεωργιάδη περί έγκαιρης ενημέρωσης της αστυνομίας για το συμβάν από τις υγειονομικές υπηρεσίες, η οποία ανέτρεπε την επίσημη τοποθέτηση της αστυνομίας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, απέφυγε με προσοχή να εισέλθει σε επικοινωνιακή αντιπαράθεση, καθώς περιορίστηκε στο να αναφέρει ότι θα διερευνηθεί το περιστατικό και στάθηκε στις ευθύνες του καταστήματος να επιτρέψει σε ανήλικο την είσοδο στο μπαρ αλλά και να της δώσει αλκοόλ.

«Έχει χαθεί μια πολύτιμη ζωή ενός μικρού κοριτσιού. Και είναι τραγικό. Και είναι θρήνος όλο αυτό», ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης. Διευκρίνισε ότι, θα ερευνηθεί αν υπήρξε εγκαίρως ενημέρωση των αρμόδιων αστυνομικών υπηρεσιών, ώστε να κινηθεί άμεσα η προβλεπόμενη διαδικασία. Ωστόσο, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι επετράπη η είσοδος ανηλίκων σε κέντρο διασκέδασης και ότι τους δόθηκε αλκοόλ, από τη στιγμή που ο νόμος που ψηφίστηκε το καλοκαίρι, απαγορεύει ρητώς τη διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους.

Όπως είπε: «Είναι εγκληματίας ο καταστηματάρχης, ο οποίος πουλάει "μπόμπες". Το έγκλημα του ιδιοκτήτη, του υπευθύνου του καταστήματος είναι πρώτον ότι βάζει μέσα ένα παιδί. Ανήλικο. Το δεύτερο έγκλημα είναι ότι του δίνει αλκοόλ. Το τρίτο πιθανό έγκλημα είναι ότι μπορεί να του δώσει νοθευμένο αλκοόλ, ή ακόμη και άλλες ουσίες. Και μετά ίσως και ναρκωτικά που μοιράζονται πολλές φορές. Και μάλιστα αυτά τα πολύ επικίνδυνα ναρκωτικά. 'Αρα, λοιπόν, εδώ υπάρχει το πλαίσιο... Και ο γονιός που αφήνει ένα 15χρονο να πάει μόνο του στο κλαμπ. Ο γονιός -πρώτος εγώ, εσείς, όλοι μας- πρέπει να διαχειριστούμε λίγο τα παιδιά μας. Είναι πολλές οι προκλήσεις για τα παιδιά». Και συμπλήρωσε, σχετικά: «Θέλω να σας πω ότι οι ποινές πια είναι πάρα πολύ αυστηρές. Να φανταστείτε ότι έχει ρυθμιστεί και το θέμα αυτών των πάρτι που κάνουν τα παιδιά σε διάφορες αίθουσες μαζί με τους γονείς και χρειάζεται η ενημέρωση της αστυνομίας. Θέλω να πω ότι έχουν ληφθεί πάρα πολλά μέτρα αλλά πρέπει και οι γονείς πια να έχουμε τον νου μας. Πόσα διλήμματα αντιμετωπίζουμε όλοι μας όταν έχουμε παιδιά στην εφηβεία και με ποιον τρόπο τα διαχειριζόμαστε».

Σχετικά με τους αστυνομικούς ελέγχους στα νυχτερινά κέντρα ο κ. υπουργός σημείωσε: «Δεν μπορούν οι Αρχές να ελέγχουν όλα τα καταστήματα κάθε μέρα. Υπάρχει αυστηρή νομοθεσία. Έχουμε ένα ζήτημα ελεγκτικών Αρχών. Η αστυνομία πόσα μαγαζιά μπορεί να ελέγξει; Χρειάζονται κι άλλες Υπηρεσίες. Το ερώτημα είναι γιατί βάζει μέσα το παιδί. Για ποιο λόγο βάζει ανήλικο μέσα στο μαγαζί».

Γενικόλογα από τον Μαρινάκη

Ο Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, σε μια προσπάθεια να κρατήσει αποστάσεις στο «παιχνίδι» απόδοσης ευθυνών μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσίων, έκανε τα πράγματα χειρότερα καθώς δεν έδωσε απαντήσεις σε αμείλικτα ερωτήματα.

Συγκεκριμένα ανέφερε «ότι το συγκεκριμένο θέμα προσφέρεται για ενδοκυβερνητική διαφωνία και δεν υπάρχει θέμα διαφωνίας, απλά το κάθε υπουργείο παρέθεσε τις δικές του θέσεις σύμφωνα με τις επίσημες ενημερώσεις που είχε ο υπουργός Υγείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες, την ΥΠΕ, το ΕΚΑΒ και αντιστοίχως η Ελληνική Αστυνομία τις δικές της θέσεις για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Διενεργείται έρευνα για να εξεταστεί κάθε πτυχή της συγκεκριμένης τραγικής ιστορίας».

Νωρίτερα περιορίστηκε μόνο στο να αναφέρει ότι διεξάγεται έρευνα για να βρεθεί τι ακριβώς συνέβη σημειώνοντας: «Φαίνεται ότι ήταν άμεση η ανταπόκριση του ασθενοφόρου. Ήταν τραγική η κατάληξη της συγκεκριμένης κοπέλας. Δεν υπάρχουν λόγια. Θεωρώ ότι όσοι έχουν ευθύνη για αυτό το τραγικό περιστατικό πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Και ελπίζω να έχουν την αυστηρότερη δυνατή αντιμετώπιση».

Καταγεγραμμένες οι κλήσεις

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αφού το πρωί «άδειασε» την επίσημη θέση της ελληνικής αστυνομίας, προσπάθησε να ρίξει τους τόνους, υπερασπιζόμενος βέβαια την ανακοίνωση του Ευαγγελισμού.

«Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι καταγεγραμμένες οι κλήσεις. Δεν θα μπω σε κόντρα με την αστυνομία» δήλωσε συγκεκριμένα ο υπουργός.

«Δεν ευθύνεται το ΕΣΥ για το θάνατο του κοριτσιού» είπε ο κ. Γεωργιάδης λέγοντας ότι « To κορίτσι παρελήφθη σε 7 λεπτά από το τηλεφώνημα και σε 15 λεπτά βρισκόταν στον Ευαγγελισμό. Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ άσφυγμο και με μυδρίαση» δήλωσε ο υπουργός για το θέμα που από χθες έχει συνταράξει την κοινή γνώμη.

Μιλώντας για τις αγωνιώδεις του νοσηλευτικού προσωπικού δήλωσε ότι επί μιάμιση ώρα έγινε προσπάθεια να την επαναφέρουν ακολουθώντας το ιατρικό πρωτόκολλο. Όπως εξήγησε επειδή επειδή η αιτία θανάτου φαινόταν ύποπτη ζητήθηκε ιατροδικαστική εξέταση, όπως γίνεται σε περιπτώσεις εγκληματικής έρευνας.

«Από ιατρικής πλευράς είναι ακόμη απροσδιόριστο εάν είχε πιει αλκοόλ ή είχε καταναλώσει κάποια άλλη ουσία» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης. Αναφορικά με τη σύγχυση που έχει προκληθεί για το εάν είχε ενημερωθεί εγκαίρως η Ελληνική Αστυνομία ώστε να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος και αλλοιωθούν στοιχεία από το νυχτερινό κέντρο όπου η άτυχη 16χρονη φέρεται να διασκέδαζε με την παρέα της πριν καταλήξει, δήλωσε: «Το νοσοκομείο μου παρέδωσε τις κλήσεις. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο». Στη συνέχεια επανέλαβε ότι «το ΕΣΥ λειτούργησε σε πρώτο χρόνο για να σώσει αυτό το κορίτσι. Δε χάθηκε ούτε λεπτό από αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε για να το σώσουμε».

Παράλληλα αναφέρθηκε και στο νόμο που απαγορεύει την απαγόρευση εισόδου σε ανήλικους σε νυχτερινά κέντρα, κάτι που όπως φαίνεται, δεν ίσχυσε στην συγκεκριμένη τραγική περίπτωση. «Ο νόμος λέει ότι οι ανήλικοι απαγορεύεται να μπαίνουν σε χώρους που πουλάνε αλκοόλ και όχι να μη πίνουν» τόνισε χαρακτηριστικά. Όσον για το εάν υπάρχουν ευθύνες της ΕΛΑΣ απάντησε ότι «δεν μπορεί να είναι πανταχού παρούσα».

