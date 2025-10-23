Καταγγελία: Εγκατάλειψη και αδιαφορία για 92 ζώα στο δημοτικό κτηνιατρείο

ΘΕΜΑ: «Εγκατάλειψη και Αδιαφορία για 92 Ζώα στο Δημοτικό Κτηνιατρείο – Όταν ο Δήμος Πληρώνει, αλλά οι Πολίτες Σώζουν»

Αξιότιμε Δήμαρχε,

Ονομάζομαι Μαρίνα Λυμπεροπούλου και σας απευθύνω την παρούσα επιστολή όχι μόνο ως καταστηματάρχης (pet shop) που προμήθευσε με είδη πρώτης ανάγκης το Δημοτικό Κτηνιατρείο τον Οκτώβριο του 2025, αλλά κυρίως ως πολίτης αυτής της πόλης που παρακολουθεί με οργή την πρωτοφανή αβελτηρία και την τραγική εικόνα του Δήμου σας.

Πρόσφατα, γίναμε όλοι μάρτυρες ενός περιστατικού που αγγίζει τα όρια της ντροπής για έναν ευρωπαϊκό δήμο. Ενενήντα δύο (92) ζώα στο Δημοτικό Κτηνιατρείο βρέθηκαν να υποσιτίζονται και να στερούνται βασικής φροντίδας (τροφή, εξειδικευμένες τροφές για άρρωστα, φάρμακα, άμμος, υποσέντονα), διότι η αρμόδια Αντιδήμαρχός σας φρόντισε να μην προμηθευτεί τα απολύτως απαραίτητα.

Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω ότι το Δημοτικό Κτηνιατρείο, υποτίθεται, χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον Δήμο Αθηναίων, δηλαδή από τα χρήματα των δημοτών. Ωστόσο, στην πράξη, είδαμε μια ολόκληρη πανελλαδική κινητοποίηση φιλόζωων να συλλέγουν χρήματα για να αγοράσουν, μεταξύ άλλων και από το δικό μου κατάστημα, τις τροφές και τα φάρμακα που εσείς και οι συνεργάτες σας «ξεχάσατε» να προμηθεύσετε.

Ειλικρινά, κ. Δήμαρχε, ποια είναι ακριβώς η έννοια της «ευθύνης» στον Δήμο Αθηναίων; Η διαχείριση της Αντιδημάρχου σας μετά από δύο χρόνια δημαρχίας σας, δεν συνιστά απλή «αστοχία», αλλά κραυγαλέα παραμέληση καθήκοντος και, το χειρότερο, αδιαφορία για πλάσματα που εξαρτώνται αποκλειστικά από την μέριμνα του Δήμου.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, πληροφορούμαστε ότι η επίσημη απάντηση του Δήμου σας είναι πως πρόκειται για «θέμα αντιπολίτευσης». Αυτή η προσπάθεια μετάθεσης ευθυνών είναι προσβλητική για τη νοημοσύνη μας.

Η έλλειψη βασικών προϊόντων και τα άδεια σας ντουλάπια δεν είναι «έργο αντιπολίτευσης»· είναι αποτέλεσμα της δικής σας ανικανότητας να διαχειριστείτε ακόμα και τα πιο απλά, τα πιο ανθρώπινα, ζητήματα. Η αντιπολίτευση δεν άδειασε τις αποθήκες· η δική σας διοίκηση άφησε τα ζώα εκτεθειμένα.

Ζητάμε άμεσα, όχι δικαιολογίες, αλλά:

Την άμεση ανάληψη πολιτικής ευθύνης για το περιστατικό. Την εξασφάλιση μόνιμης και επαρκούς χρηματοδότησης και προμήθειας για το κτηνιατρείο. Τη διασφάλιση ότι παρόμοια περιστατικά δεν θα επαναληφθούν, και η προστασία των αδέσποτων θα πάψει να είναι το «φιλοζωικό έργο» των πολιτών και θα γίνει θεσμική υποχρέωση του Δήμου.

Αναμένουμε τις ενέργειές σας, και όχι την επανάληψη των ανεύθυνων δηλώσεων.

Με εκτίμηση και αγανάκτηση,

Μαρίνα Λυμπεροπούλου