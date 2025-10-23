Εκδήλωση για το Global Sumud Flotilla από το ΜέΡΑ25

Εκδήλωση για τον Διεθνή Στολίσκο Αλληλεγγύης Sumud Flotilla, με σύνθημα «το ταξίδι της αλληλεγγύης συνεχίζεται» διοργανώνει η ενωτική πρωτοβουλία ΜέΡΑ25 | Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά, αύριο Παρασκευή.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων (Σόλωνος και Ασκληπιού) στις 7 το απόγευμα.

Θα μιλήσουν οι ακτιβιστές/τρια - μέλη του Sumud:

Πλούταρχος Βεργής

Αλέξανδρος Δελατόλας

Μάνια Μπαρσέφσκι

Παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν επίσης ο Πάρις Λαυτσής από το March to Gaza και η Τίνα Στρίκου από το BDS Greece.

Ενώ, χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Γιάνης Βαρουφάκης και ο Σωτήρης Λαπιέρης.