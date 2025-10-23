Αθήνα, 23°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
24.8° 22.2°
2 BF
66%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
22°C
23.6° 20.8°
2 BF
60%
Πάτρα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
24.0° 21.0°
2 BF
75%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
19.9° 19.9°
1 BF
68%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
3 BF
73%
Βέροια
Αίθριος καιρός
21°C
21.5° 21.5°
0 BF
66%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
19°C
19.4° 19.4°
2 BF
56%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
19.2° 19.2°
2 BF
69%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
25.8° 24.4°
3 BF
61%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
21.0° 19.9°
4 BF
83%
Ερμούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
20.4° 20.4°
4 BF
77%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.7° 20.4°
2 BF
73%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
3 BF
83%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
0 BF
60%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.4° 22.3°
1 BF
63%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
24.3° 23.8°
3 BF
80%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.0° 24.8°
2 BF
50%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.5° 20.3°
3 BF
81%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
20.3° 20.3°
3 BF
85%
Καστοριά
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.7° 20.7°
0 BF
63%
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου, 2025
flotilla
Υποδοχή των ακτιβιστών του Flotilla που κρατήθηκαν παράνομα από το κράτος του Ισραήλ, στο Ελ. Βενιζέλος, 6 Οκτωβρίου 2025. | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Εκδήλωση για το Global Sumud Flotilla από το ΜέΡΑ25

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
«Το ταξίδι της αλληλεγγύης συνεχίζεται»

Εκδήλωση για τον Διεθνή Στολίσκο Αλληλεγγύης Sumud Flotilla, με σύνθημα «το ταξίδι της αλληλεγγύης συνεχίζεται» διοργανώνει η ενωτική πρωτοβουλία ΜέΡΑ25 | Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά, αύριο Παρασκευή.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων (Σόλωνος και Ασκληπιού) στις 7 το απόγευμα.

Θα μιλήσουν οι ακτιβιστές/τρια - μέλη του Sumud:

  • Πλούταρχος Βεργής
  • Αλέξανδρος Δελατόλας
  • Μάνια Μπαρσέφσκι

Παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν επίσης ο Πάρις Λαυτσής από το March to Gaza και η Τίνα Στρίκου από το BDS Greece.

Ενώ, χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Γιάνης Βαρουφάκης και ο Σωτήρης Λαπιέρης.

