Διασωληνωμένος σε ΜΕΘ 15χρονος - Έπαθε ανακοπή μέσα σε γυμναστήριο

Τρομακτικό περιστατικό σε γυμναστήριο της περιοχής του Αλίμου, όπου ένα παιδί 15 ετών έπαθε καρδιακή ανακοπή το απόγευμα της Τετάρτης.
Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 15χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο ινιακό οστό, αλλά και βλάβη στο ήπαρ και τον θώρακα.
Η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη.
