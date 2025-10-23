Αθήνα, 22°C
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου, 2025
Ασθενοφόρο - Αθήνα
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Διασωληνωμένος σε ΜΕΘ 15χρονος - Έπαθε ανακοπή μέσα σε γυμναστήριο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη.

Τρομακτικό περιστατικό σε γυμναστήριο της περιοχής του Αλίμου, όπου ένα παιδί 15 ετών έπαθε καρδιακή ανακοπή το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 15χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο ινιακό οστό, αλλά και βλάβη στο ήπαρ και τον θώρακα.

Η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη.

