Τραγωδία στη Λάρισα με νεκρό βρέφος ενός μηνός

Τραγική είδηση έρχεται από τη Λάρισα, όπου ένα βρέφος μόλις ενός μηνός έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Πέμπτης κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Όπως μεταδίδει το larissanet, το μωράκι μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη γιαγιά του στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου.

Εκεί οι γιατροί έκριναν πως πρέπει να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προς το παρόν η πρώτη εικόνα δείχνει πως το βρέφος κατέληξε από παθολογικά αίτια.

Για το συμβάν, όπως αναμενόταν, έχει ειδοποιηθεί η ΕΛ.ΑΣ., ενώ το ΑΤ Τυρνάβου διενεργεί προανάκριση.