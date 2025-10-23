«Θολό» το προσχέδιο του προϋπολογισμού για τους δήμους

Σαφείς απαντήσεις απέναντι στο... «ασαφές» προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού θέλει να ζητήσει η ΚΕΔΕ από το υπουργείο Οικονομικών, τη στιγμή που η πλειοψηφία της Ενωσης δέχεται κριτική από την αντιπολίτευση ότι πρέπει να είναι πιο σθεναρή στις διεκδικήσεις της.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού δεν είναι ακόμη «ξεκάθαρο», σύμφωνα με τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ, Γιάννη Μουράτογλου. Εγγράφονται μεν αυξήσεις πόρων κατά 332 εκατ. ευρώ, όμως ανάλογες προβλέψεις σε προηγούμενα χρόνια «δεν εφαρμόστηκαν καθόλου. Δεν είμαι αισιόδοξος για το 2026», συμπλήρωσε ο κ. Μουράτογλου, προσθέτοντας ότι η κρατική χρηματοδότηση των δήμων διέπεται ακόμη από «κόφτες» και μνημονιακούς νόμους. Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου στηλίτευσε το γεγονός ότι αποδίδεται από το κράτος το 90% των προβλεπόμενων φόρων στους δήμους, ζητώντας αλλαγή του ποσού στο 100%.

Οι οικονομικές συνθήκες είναι δύσκολες για μικρούς και μεγάλους δήμους, τόνισε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης της Ενωσης, Χάρης Δούκας, λέγοντας ότι πολλοί εξ αυτών «προσπαθούν να κλείσουν ισολογισμούς και δεν κλείνουν, προσπαθούν να καλύψουν το μισθολογικό κόστος και δεν καλύπτεται. Δεν μιλάμε για αναπτυξιακές πολιτικές».

Ο κ. Δούκας ζήτησε πιο δυναμικές διεκδικήσεις ενόψει της συνάντησης που θα έχει η ΚΕΔΕ με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη στις 29 Οκτωβρίου. Η συνάντηση θα γίνει πριν από το ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ (6-8 Νοεμβρίου, Αλεξανδρούπολη), οπότε, σύμφωνα με μέλη της πλειοψηφίας της ΚΕΔΕ, εκεί θα καθοριστεί η τελική στάση της ΚΕΔΕ ως προς τις οικονομικές της διεκδικήσεις. «Δίκιο» απέδωσε πάντως στον κ. Δούκα ο β’ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Παπαναστασίου, επισήμανε ωστόσο ότι παραμένουν τα πάγια αιτήματα στο τραπέζι των διεκδικήσεων της Ενωσης.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Μπίρμπα, η κυβέρνηση έχει περιθώριο να δώσει στους δήμους πρόσθετη επιχορήγηση έως 600 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για χρήματα που υπολογίζονται από τις διαφορές μεταξύ του «κόφτη» και των πόρων που εν τέλει δόθηκαν στους δήμους τα προηγούμενα έτη, «τα οποία η κυβέρνηση μπορεί να μας τα δώσει, αλλά δεν τα δίνει, χωρίς να υπάρχει νομικό περιεχόμενο και καμία αιτιολογία».

Κεντρικά αιτήματα που θα τεθούν στη συνάντηση με τον υπουργό ● Πλήρης εφαρμογή των προβλέψεων του «Καλλικράτη» (όπως επισημάνθηκε χθες, ο συγκεκριμένος νόμος προβλέπει 8,2 δισ. ευρώ κρατικές επιχορηγήσεις στους ΟΤΑ από τα 2,6 δισ. που πρακτικά δίνονται σήμερα). ● Κατάργηση του «κόφτη» που θέτει ανώτατο πλαφόν στις επιχορηγήσεις των ΟΤΑ. ● Κάλυψη του υπερβάλλοντος ενεργειακού κόστους από το κράτος, «ώστε να μη μεταφερθεί το βάρος στους δημότες». ● Επιτάχυνση εκταμιεύσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. ● Στοχευμένη στήριξη στους μικρούς, ορεινούς και νησιωτικούς δήμους για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ. ● Δίκαιη κατανομή των εσόδων από το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, με το 48% να αποδίδεται στους οικείους δήμους όπου παράγεται. ● Αμεση έκτακτη χρηματοδότηση πέραν των ήδη εξασφαλισμένων 105-110 εκατ. ευρώ ενίσχυσης.

Θετική εξέλιξη ότι θα παραμείνουν οι ΔΕΥΑ υπό τον έλεγχο των δήμων

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ προανήγγειλε «θετικές εξελίξεις» στο μέτωπο με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης - Αρδευσης (ΔΕΥΑ). Είπε ότι η κυβέρνηση «άλλαξε γνώμη», θα παραμείνουν οι ΔΕΥΑ υπό τον έλεγχο των δήμων και θα διατηρηθούν 54 Επιχειρήσεις ανά τη χώρα, που ουσιαστικά αναλογούν σε μία ανά νομό. Πρόσθεσε ότι πιθανές συγχωνεύσεις ΔΕΥΑ με τις ΕΥΔΑΠ ή ΕΥΑΘ θα γίνουν μόνο εφόσον το επιθυμούν οι οικείοι δήμοι.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται για τη διατήρηση της χορήγησης των 250 εκατ. ευρώ προς οικονομική εξυγίανση και στήριξη των ΔΕΥΑ.

Σύμφωνα με τον κ. Κυρίζογλου, τα παραπάνω θα προβλεφθούν με το τελευταίο κεφάλαιο του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συντάσσεται από το υπουργείο Εσωτερικών και τον Θοδωρή Λιβάνιο. Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται πως στο προσκήνιο η ΚΕΔΕ διατηρεί τις... επιφυλάξεις της: στην ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τη χθεσινή συνεδρίαση μιλά για «πιθανολογούμενη διατήρηση» των ΔΕΥΑ υπό δημοτικό έλεγχο.