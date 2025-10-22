Αθήνα, 20°C
Αθήνα
Αραιές νεφώσεις
20°C
20.7° 18.2°
0 BF
88%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
18.3° 16.6°
0 BF
85%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
15.0° 15.0°
1 BF
74%
Ιωάννινα
Αυξημένες νεφώσεις
15°C
14.9° 14.9°
1 BF
94%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
0 BF
88%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
15°C
15.4° 15.4°
1 BF
87%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
10°C
10.4° 10.4°
2 BF
100%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.1° 17.1°
1 BF
93%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.1° 18.8°
3 BF
88%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.0° 19.9°
1 BF
79%
Ερμούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
3 BF
83%
Σκόπελος
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
75%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
2 BF
94%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
15°C
14.9° 14.9°
1 BF
100%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
18°C
17.7° 16.7°
0 BF
83%
Ρόδος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
22°C
21.6° 19.8°
1 BF
88%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
17.2° 15.8°
0 BF
82%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
17.1° 12.3°
0 BF
84%
Κατερίνη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
15.8° 15.8°
1 BF
100%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
12°C
12.4° 12.4°
0 BF
88%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου, 2025
EUROKINISSI

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι το τέλος του έτους στον ΑΘΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ (Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι), με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στις 22:00 έως και το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 06:00, για την υλοποίηση τεχνικών εργασιών στην Άνω Διάβαση του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Καλυφτάκη, θα ισχύουν αμφίπλευρα οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: 

⇒ Φάση Α-προς Λαμία: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α) από το 19,45ο χλμ. έως και το 20,4ο χλμ. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη μεσαία και την αριστερή λωρίδα. 

⇒ Φάση Β-προς Αθήνα: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ από το 21,7ο χλμ. έως και το 19,8ο χλμ. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη μεσαία και αριστερή λωρίδα. 

Σημειώνεται ότι, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Φάσης Α, θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Τετάρτη από τις 22:00 έως και τις 06:00 και Πέμπτη με Παρασκευή από τις 23:00 έως και τις 06:00. Αντίστοιχα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Φάσης Β, θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 22:00 έως και τις 06:00. 

Το χρονικό διάστημα 24/10 έως και 29/10 εξαιρείται των άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι το τέλος του έτους στον ΑΘΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual