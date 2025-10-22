Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι το τέλος του έτους στον ΑΘΕ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ (Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι), με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στις 22:00 έως και το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 06:00, για την υλοποίηση τεχνικών εργασιών στην Άνω Διάβαση του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Καλυφτάκη, θα ισχύουν αμφίπλευρα οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

⇒ Φάση Α-προς Λαμία: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α) από το 19,45ο χλμ. έως και το 20,4ο χλμ. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη μεσαία και την αριστερή λωρίδα.

⇒ Φάση Β-προς Αθήνα: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ από το 21,7ο χλμ. έως και το 19,8ο χλμ. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη μεσαία και αριστερή λωρίδα.

Σημειώνεται ότι, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Φάσης Α, θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Τετάρτη από τις 22:00 έως και τις 06:00 και Πέμπτη με Παρασκευή από τις 23:00 έως και τις 06:00. Αντίστοιχα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Φάσης Β, θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 22:00 έως και τις 06:00.

Το χρονικό διάστημα 24/10 έως και 29/10 εξαιρείται των άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.