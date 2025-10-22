Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι το τέλος του έτους στον ΑΘΕ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ (Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι), με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στις 22:00 έως και το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 06:00, για την υλοποίηση τεχνικών εργασιών στην Άνω Διάβαση του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Καλυφτάκη, θα ισχύουν αμφίπλευρα οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
⇒ Φάση Α-προς Λαμία: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α) από το 19,45ο χλμ. έως και το 20,4ο χλμ. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη μεσαία και την αριστερή λωρίδα.
⇒ Φάση Β-προς Αθήνα: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ από το 21,7ο χλμ. έως και το 19,8ο χλμ. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη μεσαία και αριστερή λωρίδα.
Σημειώνεται ότι, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Φάσης Α, θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Τετάρτη από τις 22:00 έως και τις 06:00 και Πέμπτη με Παρασκευή από τις 23:00 έως και τις 06:00. Αντίστοιχα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Φάσης Β, θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 22:00 έως και τις 06:00.
Το χρονικό διάστημα 24/10 έως και 29/10 εξαιρείται των άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας