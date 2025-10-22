Ένα νέο φεστιβάλ αλλάζει τον πολιτιστικό χάρτη του Πειραιά

Το νέο φεστιβάλ «Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά» ξεκινά την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου με την τριήμερη δράση «Πύλες Μνήμης – Ο Αρχαίος Πειραιάς», εγκαινιάζοντας μια πολιτιστική διαδρομή, που θα διαρκέσει έως τις 28 Νοεμβρίου και θα «ξεδιπλωθεί» μέσα από επτά καλλιτεχνικές παρεμβάσεις σε ισάριθμα τοπόσημα της πόλης. Με ελεύθερη είσοδο και πυξίδα τη μνήμη, το φεστιβάλ καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να ανακαλύψουν ξανά τον Πειραιά, όχι μόνο όπως ήταν, αλλά και όπως μπορεί να γίνει μέσα από το «βλέμμα» της τέχνης.
Επτά τοπόσημα - Επτά δράσεις - Επτά ιστορικές διαδρομές:
- Πύλες Μνήμης- Ο αρχαίος Πειραιάς
- Porto Leone - Θάλασσα
- Τρούμπα
- Goodbye
- Αλάνες
- Ρεμπέτικο
- Κοιμητήριο Πειραιά Ανάσταση
Η Τρούμπα, οι αλάνες, οι μικρές και μεγάλες γειτονιές, ο αρχαίος Πειραιάς, ο βιομηχανικός Πειραιάς, ο Πειραιάς του έρωτα και της προσφυγιάς, των ψαράδων και των ναυτικών, της θάλασσας, της μπάλας και του ρεμπέτικου, μετατρέπεται από τον Οκτώβριο και για πρώτη φορά στην ιστορία του, σε ένα σκηνικό τοπίο δράσεων, όπου η τέχνη «συνομιλεί» πραγματικά, ελεύθερα και ζωντανά, καθημερινά με την κοινωνία" αναφέρει η δημοτική αρχή. Site-specific παραστάσεις, αφηγήσεις, μουσικές δράσεις και performances συνθέτουν ένα μωσαϊκό καλλιτεχνικών ενεργειών που αναδεικνύουν την ιστορική πόλη του Πειραιά ως συλλογικό τόπο μνήμης, αγώνων και δημιουργίας.
Το φεστιβάλ ξεκινά με την πρώτη παρέμβαση στις 24, 25 και 26 Οκτωβρίου 2025.
Αναλυτικό πρόγραμμα ΕΔΩ
Οι δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο Πράξης «Καινοτόμες Πολιτιστικές και Αθλητικές Εκδηλώσεις, Δράσεις του Δήμου Πειραιά». Πρόγραμμα «Αττική ΕΣΠΑ 2021-2027.
