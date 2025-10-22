Καρυστιανού: Θέλουν να φύγει από τη μνήμη μας το έγκλημα των Τεμπών

Πώς διαβάζει η Καρυστιανού τη χουντική τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη • Τι ανέφερε για τη δίκη • Το όραμά της για την πολιτική • Αναλυτικά τα όσα δήλωσε σε συνέντευξή της στα Παραπολιτικά 90,1.

Μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στα Παραπολιτικά 90,1 στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή παραχώρησε η Μαρία Καρυστιανού σχολιάζοντας τη χουντική τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, τις παραλείψεις στην ανακριτική διαδικασία για τη δίκη των Τεμπών, αλλά και την απόδοσή της στις δημοσκοπήσεις, παρουσιάζοντας το όραμά της για την πολιτική.

Ερωτηθείσα για το αν θα πάει ξανά στην πλατεία Συντάγματος μετά την ψήφιση της τροπολογίας για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, η κ. Καρυστιανού ανέφερε ότι θα πηγαίνει στην πλατεία αλλά το αν θα ξαναγραφτούν τα ονόματα είναι κάτι που θα το αποφασίσουν συλλογικά οι γονείς.

Σχετικά με το αν πιστεύει ότι στόχος της τροπολογία για το μνημείο για τον Άγνωστο Στρατιώτη είναι το κίνημα των Τεμπών η Μαρία Καρυστιανού υποστηρίζει πως στόχος της κυβέρνησης είνια να διαγράψει από την συλλογική μνήμη το έγκλημα των Τεμπών, κάτι που βαραίνει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση.

«Αυτό που ενοχλεί πάρα πολύ είναι ο συμβολισμός της γραφής των ονομάτων. Το ότι υπάρχουν εκεί, το ότι πήγαινε ο κόσμος και τα φώναζε κάθε 28 του μήνα αυτό το πράγμα είναι που ενοχλούσε. Πρέπει να εξαφανιστεί από τη μνήμη της κοινωνίας αυτό το ειδεχθές έγκλημα κατά της κοινωνίας. Πρέπει να εξαφανιστεί κι από τη σκέψη μας και από την καθημερινότητά μας αυτός είναι ο στόχος. Εγώ το συνδυάζω και με την εξαφάνιση του μνημείου με τα 51 καρφιά που ήταν στο σημείο μηδέν. Είναι ότι πρέπει να φύγει από τη μνήμη μας γενικά το έγκλημα των Τεμπών», σημείωσε χαρακτηρηστικά.

Ο Μπακαϊμης έχει διαπράξει όλα τα αδικήματα του ποινικού κώδικα

Η Μαρία Καρυστιανού ήταν καταπέλτης αναφορικά με την εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας εκφράζοντας την πλήρη βεβαιότητά της πως η δίκη θα είναι ένα φιάσκο, εξαπολύοντας μύδρους κατά του εφέτη ανακριτή Λάρισας, τον οποίο κατηγόρησε πως έχει διαπράξει όλα τα αδικήματα του ποινικού κώδικα.

«Όλος ο κόσμος που γνωρίζει θα έπρεπε να είναι στα κάγκελα γιατί αυτή η δίκη είναι μια δίκη παρωδία. Θα έπρεπε να μας ενοχλεί ότι πηγαίνουμε σε μια δίκη χειρότερη από αυτό που είδαμε την παρωδία των εξεταστικών και των προανακριτικών. Έχουν πραγματικά αθωωθεί, ξεπλυθεί πλήρως, και οι πολιτικοί και οι μεγάλοι επιχειρηματίες οι οποίοι τρώγανε τα χρήματα μαζί με τους πολιτικούς αλλά και η ιταλική εταιρεία που δεν ξέρω τι ακριβώς συμφωνίες έχει κάνει η κυβέρνηση. Αυτοί οι τρεις που είναι οι κύριοι υπαίτιοι για αυτό που συνέβη στα Τέμπη και για τη χάλια λειτουργία του σιδηροδρόμου ακόμα και σήμερα είναι εκτός κάδρου», σημείωσε, προσθέτοντας πως «προφανώς συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, δεν θα πω ότι οι 151 της κυβέρνησης συμμετείχαν σε αυτό. Είναι συγκεκριμένα τα πρόσωπα που συμμετείχαν από την αρχή, τα ξέρουμε και το βασικό είναι ότι είναι ο αρχηγός του κόμματος μέσα. Ο κ. Μητσοτάκης δεν επέλεξε τον κ. Μπακαϊνη που η πρώτη του κίνηση ήταν να πάει να κατάσχει τα βίντεο και να τα κρύψει; Μιλάμε για μια δίκη που θα ξεκινήσει στην οποία έχουν καταστραφεί τα πειστήρια.

Αναφορικά με τον κ. Μπακαϊμη ο η κ. Καρυστιανού τόνισε: «Εξηγήστε μου γιατί ο πρωθυπουργός μιας χώρας ζητάει από τον κ. Ντογιάκο, ο κ. Ντογιάκος ήταν ακόμα στη σχολή δικαστών, τι πρέπει να κάνει. Ο κ. Μητσοτάκης από που τον γνώριζε; Αυτή η επιστολή που εστάλη και έχει βγει στη δημοσιότητα είναι ευθεία πολιτική παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης. Ως τι ζητούσε προτεραιότητα και αναβάθμιση (της δίκης), ως τι το έκρινε ως παλαιός δικαστικός; Και δεν είναι μόνο αυτό είναι ότι ο κ. Μπακαϊμης έχει διαπράξει όλα τα αδικήματα του ποινικού κώδικα. Έχει εξαφανίσει τα βίντεο, έχει καταστρέψει το βιολογικό υλικό, δεν έπαιρνε υπόψη του επιστήμονες κύρους που μιλούσανε για εύφλεκτες ουσίες, αρνούνταν να κάνει έρευνα. Ποιος ανακριτής αρνείται να κάνει έρευνα ειδικά όταν έχει πορίσματα καθηγητών στα χέρια του. Για ποιο λόγο οι εταιρείες δεν είναι εμπλεκόμενες, είναι πολιτικά πρόσωπα; Η Hellenic Train γιατί δεν είναι εμπλεκόμενη είναι πολιτικό πρόσωπο; Ο νόμος είναι κάκιστος όμως αυτός ο κάκιστος νόμος ορίζει το εξής ότι ναι, θα γίνει έρευνα. Δεν λέει ότι δεν θα γίνει έρευνα για ένα έγκλημα που αφορά πολιτικό. Θα γίνει ένα έγκλημα και θα το ελέγξει η Βουλή, εμείς ούτε την έρευνα κάναμε. Ζούμε σε μια τέτοια κοινωνία όπου ακόμη και το κατάπτυστο άρθρο 86 που προστατεύει τους πολιτικούς θα καταργήσει και την έρευνα που ορίζει το ίδιο; Ακόμα και το άρθρο 86 το φέρανε στα μέτρα τους.

Κληθείσα να σχολιάσει την παρέμβαση του κ. Δένδια περιορίστηκε να αναφέρει ότι θα ήθελε κάτι πιο έντονο.

Το όραμά της για την πολιτική

Η Μαρία Καρυστιανού κλήθηκε να σχολιάσει τις δημοσκοπικές αποδόσεις της έτσι όπως καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, εκφράζοντας παράλληλα το όραμά της για την πολιτική εν γένει αλλά και το ρόλο που θέλει να έχει σε ενδεχόμενες πολιτικές και κινηματικές εξελίξεις.

«Είναι ανόμοια τα πράγματα, έχουν βάλει το όνομα του κ. Τσίπρα, έχουν βάλει το όνομα του κ. Σαμαρά και έχουν βάλει και το δικό μου όνομα. Οι δύο πρώτοι είναι μέσα στην πολιτική ζωή της χώρας, αυτό που χαρακτηρίζει εμένα και θα ήθελα να μην υπάρχει κόμμα μπροστά γιατί με ενοχλεί πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ ότι είναι η μεγάλη κοινωνική αντίδραση που υπάρχει και ευτυχώς που υπάρχει. Ο κόσμος αυτό θέλει, αυτό θέλω κι εγώ, θέλω μια πλήρη αλλαγή ώστε να αναγεννηθεί η χώρα άρα αυτή η κοινωνική αντίδραση σε αυτό τον αγώνα που γίνεται για τη Δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και το κράτος δικαίου ναι βεβαίως θα συμμετέχω κι εγώ», σχολίασε αρχικά η κ. Καρυστιανού», επισήμανε η κ. Καρυστιανού και όταν ρωτήθηκε αν αυτό θα γίνει ως κοινωνικό κίνημα ή ως και πολιτικό σχήμα απάντησε λακωνικά «ως ένα πολύ μεγάλο οργανωμένο κοινωνικό κίνημα».

Ερωτηθείσα αν πιστεύει ότι το οργανωμένο κοινωνικό κίνημα μπορεί να εκφραστεί από τα υπάρχοντα κόμματα απάντησε ως εξής: «Για μένα το να ακουμπήσει μια τέτοια κίνηση πάνω στο υπάρχον πολιτικό σύστημα είναι πολύ μεγάλο λάθος. Αυτό αν δημιουργηθεί, και ελπίζω να δημιουργηθεί και το εύχομαι, θα πρέπει να βασίζεται μόνο στους πολίτες. Εγώ προσπαθώ να παρακινώ τον κόσμο και να μείνει ενεργοποιημένος γιατί πρέπει να μείνουμε ενεργοί πολίτες να φωνάζουμε για τα δικαιώματά μας.

«Αν δημιουργηθεί εσείς μπορεί να έχετε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο;» ρωτήθηκε στην συνέχεια από τους δημοσιογράφους με την κ. Καρυστιανού να απαντά: «Δεν το γνωρίζω, εξαρτάται τι ακριβώς θα είναι αυτό που θα δημιουργηθεί. Αν είναι κάτι όπως το φαντάζομαι τόσο τέλειο και άριστο με τέτοιους ανθρώπους δίπλα που τους φαντάζομαι, ναι θα μπορούσα να συμμετέχω σε κάτι τέτοιο. Προφανώς όλοι οι πολιτικοί δεν θα μπούνε στον ίδιο σάκο αλλά για μένα αξία έχει και που δέχεσαι να συμμετέχεις. Για μένα έτσι όπως λειτουργεί το πολιτικό σύστημα που είναι πλήρως διεφθαρμένο και είναι ok με το να γλιτώνει την τιμωρία και είναι εντάξει με το να μην προσφέρει τίποτα στον πολίτη, δηλαδή το κοινωνικό όφελος έχει εξαφανιστεί, όταν αποτελείς μέρος αυτού του συστήματος κάτι δείχνει για μένα. Εγώ οραματίζομαι μια τόσο διαφορετική πολιτική όπου οι πολιτικοί θα έχουν άλλες ποιότητες, θα έχουν το όραμα, θα έχουν την ηθική, θα έχουν τσίπα να ακούγεται κάτι για το όνομά τους και να παραιτούνται μέχρι να καθαρίσει το όνομά τους. Αυτό ονειρεύομαι να δω!».