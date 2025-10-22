Ομηροι του πρύτανη φοιτητές και καθηγητές της Αρχιτεκτονικής!

Συνεχίζεται ο αντιδημοκρατικός κατήφορος του φιλοκυβερνητικού πρύτανη του ΕΜΠ, Ιωάννη Χατζηγεωργίου, στην Αρχιτεκτονική Σχολή, μία εβδομάδα μετά την εφόρμηση της αστυνομίας (κατόπιν πρόσκλησής του) στο ίδρυμα, την κατάλυση του ασύλου και τις αδιανόητες συλλήψεις 15 φοιτητών-τριών που βρίσκονταν εκεί. Με έκπληξη χθες το μεσημέρι δεκάδες φοιτητές-τριες και καθηγητές αντιλήφθηκαν πως οι τρεις πύλες εισόδου (Στουρνάρη, Τοσίτσα, Πατησίων) έκλεισαν αιφνιδιαστικά με απόφαση του πρύτανη ενώ μέσα συνεχίζονταν κανονικά τα μαθήματα και τα εργαστήρια.

Γιάννης Χατζηγεωργίου

Αφορμή για τη νέα επίδειξη αυταρχισμού φαίνεται πως ήταν ένα κάλεσμα που φημολογείται ότι υπήρχε για κάποια πολιτική εκδήλωση εντός του χώρου. Ο πρύτανης φέρεται να ειδοποίησε τους φύλακες να κλείσουν τις πόρτες και να μην επιτρέπουν -πλην ελαχίστων εξαιρέσεων- την είσοδο σε κανέναν, με αποτέλεσμα να «εγκλωβιστούν» για λίγη ώρα όσες και όσοι ήθελαν να βγουν από τη Σχολή. Φοιτήτριες με τις οποίες συνομιλήσαμε ανέφεραν πως «για πάνω από μισή ώρα δεν μας άφηναν να βγούμε έξω λέγοντας πως “αυτές είναι οι εντολές που έχουν”. Είναι πρωτόγνωρο, δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο».

Περιπολίες

Την ίδια κατάσταση αντιμετώπισαν και καθηγητές της Σχολής και σε δύο από αυτούς απαγορεύτηκε -προσωρινά- η έξοδος! Την ίδια ώρα κατέφτασαν έξω από το Πολυτεχνείο και αστυνομικές δυνάμεις, με τους Δελτάδες να κάνουν συνεχώς περιπολίες στην Τοσίτσα, τη Στουρνάρη και την Μπουμπουλίνας. Στη συνέχεια αποχώρησαν προσωρινά και επανήλθαν συνεχίζοντας τις περιπολίες όταν φοιτητές επιχείρησαν να αφήσουν ανοιχτή την πύλη εισόδου της Τοσίτσα.

Οι φύλακες τελικά επέτρεπαν την είσοδο και την έξοδο κατά μόνας (ένας ένας) και μόνο με την επίδειξη πάσο. Οπως ανέφεραν φοιτητές, «εφαρμόζονται και όροι face control, δηλαδή οι φύλακες κρίνουν από τη φάτσα των ανθρώπων αν θα τους αφήσουν να μπουν ή όχι. Οι φύλακες ανοίγουν την πόρτα μόνο όταν απ’ έξω έρχονται τα μηχανάκια της ομάδας ΔΕΛΤΑ, φτιάχνοντας ένα σκηνικό τρομοκρατίας». Η κατάσταση αυτή συνεχιζόταν μέχρι το βράδυ χωρίς να υπάρξει κλιμάκωση.

Μετά την απαγόρευση του συναθροίζεσθαι έξω από τη Βουλή, η κυβέρνηση συνεχίζει να στοχοποιεί τους φοιτητές προκαλώντας, λίγες εβδομάδες πριν από την επέτειο του Πολυτεχνείου, επέτειο που ήδη φέτος έχει αποκτήσει βαρύνουσα σημασία.