Μεθοδεύσεις για να κάνουν ξενοδοχείο το κτίριο του ΟΣΕ

Eξωση του ΟΣΕ από το ιστορικό κτίριο διοίκησης στην οδό Καρόλου, στο Μεταξουργείο, προκειμένου αυτό να μετατραπεί σε ξενοδοχείο, μεθοδεύει η κυβέρνηση, η οποία εδώ και έξι χρόνια εγκατέλειψε τον σιδηρόδρομο στη συστηματική απαξίωση, με ελάχιστα πλέον δρομολόγια στον κεντρικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης και μείωση των τρένων ακόμη και στον οδοντωτό των Καλαβρύτων.

Η πώληση του εννιαώροφου οικοδομήματος με τα δύο τεράστια υπόγεια, που ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο και κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ‘60 με προδιαγραφές αυτού που σήμερα ονομάζεται «έξυπνο κτίριο», μεθοδεύεται εδώ και καιρό και με πολλούς τρόπους. Το Σωματείο Εργαζομένων ΟΣΕ (ΣΕΟ) αποφάσισε χθες να καταγγείλει τη μεθόδευση και συνέταξε ανοιχτή επιστολή προς τέσσερις υπουργούς, απευθυνόμενο κατά πρώτον στον υπουργό Εθνικής Αμυνας, Νίκο Δένδια, με το σκεπτικό ότι το κτίριο βρίσκεται σκοπίμως κοντά στον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών και για στρατιωτικούς λόγους.

Η ανοιχτή επιστολή του Σωματείου ξεκινά όμως από το τελευταίο βήμα της μεθόδευσης, μέσα από ένα email που έλαβαν οι εργαζόμενοι και τους καλούσε να απαντήσουν «ανωνύμως» σε ερωτηματολόγιο, με στόχο «να ληφθεί υπόψη» η άποψή τους σχετικά με τον χώρο εργασίας τους. Οι εργαζόμενοι καλούνται να απαντήσουν αρχικά εάν εργάζονται στα Κεντρικά Γραφεία και με ποια μορφή εργασιακής σχέσης και μετά οι ερωτήσεις φτάνουν στο ψητό με την ερώτηση «πόσο ικανοποιημένοι είναι από τις τρέχουσες συνθήκες εργασίας στα γραφεία της Καρόλου».

Η συγκεκριμένη ερώτηση παραπέμπει στη σημαντική υποβάθμιση που διαπιστώνει όποιος βρεθεί στα πεζοδρόμια που περιβάλλουν το κτίριο. Στην ευρυχωρία που εξασφαλίστηκε στα πεζοδρόμια χάρη στον πρωτοποριακό του σχεδιασμό, έχουν βρει στέγη εδώ και τουλάχιστον μια πενταετία εκατοντάδες τοξικοεξαρτημένοι που έρχονται για να αγοράσουν τη δόση τους, να κάνουν χρήση ή να κοιμηθούν, σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενες δεκαετίες, όταν ακόμη υπήρχε ελληνικός σιδηρόδρομος, στο ισόγειο του κτιρίου λειτουργούσε γραφείο ταξιδίων και πώλησης εισιτηρίων με χιλιάδες επισκέπτες, που έκλεισε μετά την ιδιωτικοποίηση και τον διαχωρισμό στη διάρκεια των μνημονίων.

Με τις τελευταίες δύο ερωτήσεις, οι εργαζόμενοι καλούνται να απαντήσουν εάν συμφωνούν με τη μεταφορά τους «σε νέο, πιο σύγχρονο χώρο εργασίας εντός Αττικής» και ποιος είναι «ο σημαντικότερος παράγοντας για ένα ιδανικό περιβάλλον εργασίας». Είναι προφανής η πρόθεση της διοίκησης του ΟΣΕ να βγει και να πει ότι έκανε «δημοσκόπηση» μεταξύ των εργαζομένων που συμφωνούν με τη μετακόμιση. Το πόσο αξιόπιστο θα είναι ένα τέτοιο εύρημα ουδείς γνωρίζει, καθώς η συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι «ανοιχτή» έως ορθάνοιχτη, δεν κάνει έλεγχο στοιχείων και επέτρεψε ακόμη και στον υπογράφοντα να υποβάλει τις απόψεις του…

Το Σωματείο Εργαζομένων ΟΣΕ, που κυριαρχείται από τη «γαλάζια» ΔΑΚΕ και έχει επιδείξει σιωπή απέναντι σε πλήθος άλλων αποφάσεων κατά του σιδηροδρόμου, «καρφώνει» τον διευθύνοντα σύμβουλο Χρήστο Παληό που εισηγήθηκε την αποστολή του ερωτηματολογίου, λέγοντας πως γνωρίζει από φήμες «ότι μεγάλη εταιρεία έχει δείξει ενδιαφέρον να εκμεταλλευτεί το κτίριο για τη χρήση ξενοδοχείου». Δεν αποκαλύπτει ότι εκπρόσωποι συγκεκριμένης ισραηλινής εταιρείας εμφανίστηκαν πριν από λίγες εβδομάδες με μεζούρες, ούτε και ότι χθες εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά η Επιθεώρηση Εργασίας για να μετρήσει τους παρόντες εργαζομένους με σχέση μόνιμης εργασίας. Στη συνέχεια, παραθέτουν σειρά ερωτημάτων, ξεκινώντας από αυτό που προαναφέραμε προς τον Ν. Δένδια και συνεχίζοντας με άλλα προς την ηγεσία των υπουργείων Οικονομικών και Υποδομών-Μεταφορών (Κ. Πιερρακάκη, Χρ. Δήμα, Κ. Κυρανάκη), όπως:

● Η περιοχή θα γίνει ασφαλής από πλευράς εγκληματικότητας όταν το κτίριο μετατραπεί σε ξενοδοχείο;

● Ο νέος ΟΣΕ θα υποχρεωθεί να πληρώνει ενοίκιο στο κτίριο όπου θα μεταφερθεί;

● Γιατί αφού υπάρχει σκεπτικό μετεγκατάστασης ήδη γίνονται εργασίες σε ορόφους του κτιρίου της Καρόλου και μάλιστα με απευθείας αναθέσεις;

● Γιατί δεν έχουν μετεγκατασταθεί ήδη οι εργαζόμενοι από την πρώην ΕΡΓΟΣΕ (συγχωνεύθηκε με τον ΟΣΕ) και συνεχίζει να καταβάλλεται ενοίκιο 700.000 ευρώ ετησίως;

● Μπορεί μια μεταβατική διοίκηση, όπως η σημερινή, να πάρει μια τέτοια σοβαρή απόφαση;

Τέλος, το ΣΕΟ ζητά προσλήψεις μόνιμων εργαζομένων, ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών έργων και ενασχόληση της διοίκησης «με το πραγματικό έργου του σιδηροδρόμου, όπως η αύξηση της χωρητικότητας, και όχι η μείωση των δρομολογίων, καθώς και η ασφάλεια των επιβατών, σε αντίθεση με τη σημερινή ενασχόλησή τους με το κτίριο της Καρόλου».