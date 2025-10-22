ΟΣΕΘ: διαγωνισμοί με τον... ίδιο πάντα νικητή

Υπάρχει εδώ και δύο χρόνια ένας διεθνής διαγωνισμός που… βλέπει να παρελαύνουν διαδοχικά μπροστά του απευθείας αναθέσεις και… τοπικοί διαγωνισμοί που ανατίθενται στον ίδιο, έναν και μοναδικό μειοδότη: τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, Σερρών και Χαλκιδικής. Ετσι και χθες για ακόμα μια φορά πληροφορηθήκαμε ότι η έκβαση του διεθνούς διαγωνισμού αγνοείται προσώρας, χαμένη κάπου μεταξύ ΣτΕ και Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), γι’ αυτό και ο ΟΣΕΘ προκήρυξε νέο διαγωνισμό για ανάθεση του μεταφορικού έργου στις 43 περιαστικές γραμμές του νομού Θεσσαλονίκης με χρόνο λήξης τον Φεβρουάριο του… 2027! Τον οποίο φυσικά θα κερδίσουν τα ΚΤΕΛ…

Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Εργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) με ανακοίνωσή του χθες γνωστοποίησε πως «άναψε το πράσινο φως για τη διεξαγωγή νέου συγκοινωνιακού έργου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης μέσω διαγωνισμού που προκήρυξε για την εύρεση αναδόχου που θα αναλάβει με 220 λεωφορεία τις περιαστικές συγκοινωνίες για δέκα μήνες, από 1.3.2026 έως 31.12.2026 με δυνατότητα παράτασης δύο επιπλέον μηνών».

O διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΘ Γιάννης Τόσκας | ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

«Καθαρά» οχήματα

Μάλιστα «ο προϋπολογισμός του έργου για το δεκάμηνο ανέρχεται στο ποσό των 36.350.000 €, πλέον ΦΠΑ, για περίπου 18 εκατ. οχηματοχιλιόμετρα, με σαφείς προϋποθέσεις, όρους εκτέλεσης και νέα αμαξοστάσια αλλά και -το σπουδαιότερο- δεσμεύσεις χρήσης καθαρών (ηλεκτρικών) οχημάτων στο 40% του στόλου κατ’ ελάχιστον».

Σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΘ Γιάννης Τόσκας ανέφερε ότι «υπό την εποπτεία του ΟΣΕΘ και την αμέριστη συμπαράσταση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών συνεχίζεται η αναβάθμιση του στόλου των λεωφορείων στην περιαστική ζώνη Θεσσαλονίκης ώστε οι πολίτες να έχουν αναβαθμισμένη και ποιοτική εξυπηρέτηση που θα διασφαλίζει άνετη και ασφαλή μετακίνηση. Προχωράμε ως ΟΣΕΘ για την αναβάθμιση του συγκοινωνιακού έργου Θεσσαλονίκης, το οποίο βελτιώνεται μέρα με τη μέρα, με πυκνότερα δρομολόγια, νέο καθαρό στόλο και κάλυψη αναγκών σε ακόμη περισσότερες περιοχές της Π.Ε. Θεσσαλονίκης».

Αξίζουν πολλών διευκρινίσεων οι λεπτομέρειες της ανακοίνωσης. Πρώτα, ότι τα ΚΤΕΛ καθίστανται για άλλον 1,5 χρόνο αποκλειστικοί πάροχοι των υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου στην Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, βάζοντας μάλιστα σοβαρότατο πρόκριμα και για τον διεθνή διαγωνισμό. Θα αποζημιώνονται ανά οχηματοχιλιόμετρο με 2,02 ευρώ για τα κλασικά λεωφορεία και με 2,28 ευρώ για τα ηλεκτροκίνητα. Τα ποσά μόνο ευκαταφρόνητα δεν είναι, δεδομένου ότι, όπως λένε πληροφορίες της «Εφ.Συν.», ήδη οι μέτοχοι της ΚΤΕΛ λαμβάνουν μηνιαίο μέρισμα περί τα 200 ευρώ περισσότερα (από 1.400 σε 1.600 ευρώ). Ταυτόχρονα υπάρχουν ερωτήματα αν τα ΚΤΕΛ είναι σε θέση να βρουν και να αποκτήσουν σε αυτό το χρονικό διάστημα περί τα 100 ηλεκτροκίνητα λεωφορεία. Οι πληροφορίες μας διίστανται: άλλοι υποστηρίζουν ότι τα 50 ηλεκτροκίνητα λεωφορεία που θα αποκτήσει ο ΟΑΣΘ το καλοκαίρι θα πάνε τελικά «προίκα» μέσω ΟΣΕΘ στα ΚΤΕΛ, άλλοι πάλι διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους ότι οι προηγούμενες πληροφορίες είναι απολύτως λανθασμένες κι αυτό διότι: α) τα ΚΤΕΛ έχουν κάνει ήδη τη σχετική παραγγελία σε ιδιώτη μεγαλοεισαγωγέα οχημάτων, β) έχουν βρει και χώρο για αμαξοστάσιο στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Θα δείξει…

Επιστρέφοντας στις προηγούμενες δηλώσεις Τόσκα, αξίζει να σημειώσουμε ότι δεν κάνει καμία αναφορά στον διεθνή διαγωνισμό που είχε προκηρύξει ο ΟΣΕΘ -23 Αυγούστου 2024- με ύψος ποσού 602 εκατομμύρια για δέκα χρόνια. Μόνο τυχαίο δεν είναι φυσικά.

Πινγκ πονγκ

Το τι συμβαίνει το περιγράφουν πηγές του ΟΣΕΘ που σχολίασαν στην «Εφ.Συν.» ότι «είμαστε δυστυχώς άτυχοι με το πινγκ πονγκ που παίζεται ανάμεσα στους δύο διαγωνιζόμενους από τους τέσσερις που είχαν εκδηλώσει αρχικά ενδιαφέρον. Και αν όλα αυτά λήξουν κατά… τον Απρίλιο του 2026, θα είμαστε και ευχαριστημένοι!».

Και πώς να μην είναι, όταν οι δύο βασικοί αντίπαλοι στον διαγωνισμό, η ισπανο-κυπριακή CPT και η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΜΤΕΕ, βρίσκονται κυριολεκτικά στα δικαστικά «μαχαίρια».

Συνοπτικά: πριν από μόλις λίγα εικοσιτετράωρα η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) δικαίωνε τα ΚΤΕΛ σε προσφυγή τους κατά της CPT, η οποία με τη σειρά της είχε δικαιωθεί από το ΣτΕ σε προσφυγή της εναντίον άλλης απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ που ήταν κι αυτή εναντίον της, πάλι από προσφυγή των ΚΤΕΛ. Αν και πώς θα λήξει αυτή η μονομαχία είναι άγνωστο αυτή τη στιγμή, πάντως δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι τίποτα δεν αποκλείει στον διεθνή διαγωνισμό να… συμμετάσχει μόνο μία κοινοπραξία! Αυτό κι αν θα έχει ενδιαφέρον…