Λοκντάουν και για τα πουλερικά λόγω της γρίπης των πτηνών που σαρώνει τα ορνιθοτροφεία της Βουλγαρίας

Την ώρα που η ευλογιά των προβάτων εξακολουθεί να καταστρέφει την ελληνική κτηνοτροφία, συναγερμό σήμανε η Διεύθυνση Κτηνιατρικής - Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη γρίπη των πτηνών που σαρώνει ήδη τα ορνιθοτροφεία στη γειτονική Βουλγαρία.

Οι πρώτες περιπτώσεις εμφανίστηκαν σε άγρια πτηνά που βρίσκονται νεκρά ή ημιθανή, γεγονός που δείχνει την αυξημένη κυκλοφορία του ιού στους πληθυσμούς της άγριας πανίδας. Ομως, η διασπορά αυτή έχει οδηγήσει και σε σημαντικό αριθμό εστιών σε εκτροφές πουλερικών, με κάποιες εξ αυτών να βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα ελληνικά σύνορα.

«Τις τελευταίες μέρες επιβεβαιώθηκε εκ νέου εστία γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας σε εκτροφή πουλερικών στη γειτονική Βουλγαρία, ενώ από αρχές φθινοπώρου η παρουσία του ιού διαπιστώνεται ολοένα συχνότερα και σε λοιπές περιοχές της Ευρώπης. Αποτέλεσμα της αυξημένης κυκλοφορίας του ιού στους άγριους πληθυσμούς των πτηνών είναι η εμφάνιση σημαντικού αριθμού εστιών σε εκτροφές πουλερικών. Τα τελευταία χρόνια καταγράφονται ανά την υφήλιο αυξημένα περιστατικά μετάδοσης του ιού και σε θηλαστικά (δεσποζόμενα και άγρια)», αναφέρει η Διεύθυνση Κτηνιατρικής.

Οι επιστήμονες της υπηρεσίας εξηγούν ότι «με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις, την εξάπλωση της νόσου σε προηγούμενες επιζωοτίες και τις επικείμενες μετακινήσεις των μεταναστευτικών ειδών, ο κίνδυνος επανεμφάνισης της γρίπης των πτηνών στη χώρα μας θεωρείται ιδιαίτερα αυξημένος». Ετσι, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής υπενθυμίζει την ανάγκη αυστηρής τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων βιοασφάλειας, σύμφωνα με την απόφαση 258971/26-8-2008 και τις τροποποιήσεις της, προκειμένου να αποφευχθεί η μόλυνση των εκτρεφόμενων πουλερικών κατά την τρέχουσα περίοδο υψηλού κινδύνου.

Υπό αυτές τις συνθήκες, απαγορεύεται η διατήρηση πουλερικών -ακόμα και οικόσιτων- σε ανοιχτούς χώρους σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των δύο χιλιομέτρων από υγροβιότοπους, ποταμούς, λίμνες ή άλλες υδατοσυλλογές με αυξημένο πληθυσμό άγριων πτηνών. Στις ζώνες αυτές δεν επιτρέπεται η λειτουργία εκμεταλλεύσεων ελεύθερης βοσκής ή βιολογικής παραγωγής, εκτός εάν διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις τύπου «πιλοτής» σύμφωνα με τον κανονισμό (Ε.Ε.) 848/2018, που αποτρέπουν την πρόσβαση των πτηνών σε υπαίθριους χώρους και την επαφή τους με άγρια είδη. Ακόμα και όπου δεν είναι υποχρεωτικός ο εγκλεισμός, συνιστάται τα πουλερικά να παραμένουν σε κλειστούς χώρους τουλάχιστον ώς τα τέλη Απριλίου!

Καθησυχαστικός

Η «Εφ.Συν.» ρώτησε για τον βαθμό επικινδυνότητας τον καθηγητή Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, Σπύρο Κρήτα, που τόνισε ότι εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία.

«Η γρίπη των πτηνών δεν σημαίνει πάντα απειλή για τη δημόσια υγεία, δηλαδή δεν σημαίνει ότι μεταδίδεται στον άνθρωπο. Φανταστείτε ότι ο ιός έχει δύο τύπων κλειδιά στην επιφάνειά του, τα Η και Ν, που για να προκαλέσουν νόσημα θα πρέπει αμφότερα να εισχωρήσουν και να περιστραφούν σε κλειδαριές των κυττάρων του ξενιστή. Αν δεν ταιριάξουν όλες οι εγκοπές, τα δόντια του κλειδιού, η κλειδαριά δεν γυρίζει... Το ίδιο συμβαίνει με τα στελέχη του ιού. Πρέπει να ταιριάξουν όλα για να υπάρξει μόλυνση.

»Βεβαίως, μιλάμε για τεράστια ζημιά σε ό,τι αφορά την πτηνοτροφία εάν διαπιστωθούν κρούσματα σε εκτροφές, γιατί ακόμα και 2-3 θετικά πτηνά να βρεθούν, θα πρέπει να καταστραφούν όλα τα πτηνά στον θάλαμο (που μπορεί να είναι και χιλιάδες). Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων βιοασφάλειας και βιοπροστασίας. Ωστόσο, τα οργανωμένα πτηνοτροφεία διατηρούν τις εκτροφές τους σε κλειστούς ελεγχόμενους χώρους. Από κει και πέρα, πλύσιμο χεριών, αλλαγή ρουχισμού, καραντίνα των νεοεισερχόμενων πτηνών, απολυμάνσεις των εργαλείων βοηθούν σε σημαντικό περιορισμό του κινδύνου.

»Για τα ζωικά προϊόντα τώρα, κρέας στα σούπερ μάρκετ, αυγά κ.λπ., αυτά είναι απολύτως ελεγχόμενα από τους κτηνιάτρους. Δεν υπάρχει θέμα με τα μαγειρεμένα προϊόντα, διότι στις υψηλές θερμοκρασίες δεν επιβιώνει ο ιός. Ομως απαιτείται προσοχή στους χειρισμούς κατά το μαγείρεμα, π.χ. το μαχαίρι με το οποίο τεμαχίζουμε το ωμό κρέας να μη χρησιμοποιείται για το ψωμί ή άλλα μαγειρεμένα τρόφιμα αν πριν δεν το πλύνουμε με σαπούνι και νερό».