Σεισμός 4,5 ρίχτερ στη Ρόδο

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 30,7 χιλιόμετρα.

Σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:45, σε απόσταση 449 χλμ. ανατολικά-νοτιοανατολικά της Αθήνας.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 35 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ρόδου και είχε εστιακό βάθος 30, 7 χλμ.