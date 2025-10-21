Στο σκαμνί η δήμαρχος που δεν ήθελε τσιμέντο

Στο εδώλιο η αυτοδιοίκηση για... λίγο πράσινο; Στην Ελλάδα του τσιμέντου, ακόμη κι ένα μικρό οικόπεδο που θέλεις να κάνεις πάρκο μπορεί να σε στείλει στον ανακριτή. Η δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου και 23 δημοτικοί σύμβουλοι (από τους 35 συνολικά) βρέθηκαν χθες απολογούμενοι ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, κατόπιν μήνυσης συνιδιοκτητών οικοπέδου. Το «έγκλημά» τους; Οτι αντιστάθηκαν στον αποχαρακτηρισμό ενός χώρου πρασίνου, επιμένοντας πως η πόλη τους έχει ανάγκη από ανάσες κι όχι από άλλη ανοικοδόμηση.

Η μήνυση στρέφεται κατά της δημάρχου και των 23 συμβούλων με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, για απόφαση που έλαβε το δημοτικό συμβούλιο τον περασμένο Απρίλιο. Τότε, η πλειοψηφία και μεγάλο μέρος της μειοψηφίας έκανε δεκτή την ένσταση 227 κατοίκων, οι οποίοι ζητούσαν να ακυρωθεί γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Θεσσαλονίκης. Με αυτή, το ΣΥΠΟΘΑ καλούσε τον δήμο να αποχαρακτηρίσει το σύνολο ενός οικοπέδου 770 τετραγωνικών μέτρων ως χώρου πρασίνου, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανοικοδόμησή του.

Απαλλοτρίωση

Το επίμαχο οικόπεδο, που περικλείεται από τις οδούς Σαμαρά, Αγριτέλη, Μουρουζήδων και Νικομηδείας (Ο.Τ. 1238), βρίσκεται στο κέντρο της Καλαμαριάς και για δεκαετίες θεωρούνταν κοινόχρηστος χώρος πρασίνου. Από το 1981, οπότε και εκδόθηκε απόφαση απαλλοτρίωσης, έως και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 2015, το συγκεκριμένο σημείο παρέμενε χαρακτηρισμένο ως χώρος πρασίνου. Ωστόσο, δύο δικαστικές αποφάσεις -του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (2503/2006) και του Συμβουλίου της Επικρατείας (963/2018)- ήραν την απαλλοτρίωση για καθαρά τυπικούς λόγους και όχι για το σύνολο της έκτασης αλλά για ένα τμήμα 214,5 τετραγωνικών μέτρων.

Παρά ταύτα, τον Δεκέμβριο του 2024, το ΣΥΠΟΘΑ γνωμοδότησε ότι πρέπει να αποχαρακτηριστεί ολόκληρο το οικόπεδο και να καταστεί οικοδομήσιμο, κρίνοντας ότι δεν υπάρχουν λόγοι για τη διατήρησή του ως κοινόχρηστου χώρου! Η γνωμοδότηση αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Κάτοικοι της περιοχής συγκέντρωσαν υπογραφές, ζητώντας από τον δήμο να εναντιωθεί στην απόφαση και να επαναφέρει την απαλλοτρίωση. Ο Δήμος Καλαμαριάς, μέσω του δημοτικού συμβουλίου του, αποδέχτηκε την ένσταση των κατοίκων, αρνούμενος να παραδώσει το οικόπεδο στην ιδιωτική δόμηση.

Επίσημο αίτημα

Η δήμαρχος Χρύσα Αράπογλου υπέβαλε τότε επίσημο αίτημα στον γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης, Γιάννη Σάββα, ζητώντας να παραπεμφθεί η γνωμοδότηση του ΣΥΠΟΘΑ στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, χαρακτηρίζοντάς την «πλημμελώς αιτιολογημένη».

Οπως υποστηρίζει, το ΣΥΠΟΘΑ βασίστηκε σε λανθασμένες παραδοχές:

● Οτι ο δήμος δεν προτίθεται να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες, ενώ στην απόφαση 213/2023 του δημοτικού συμβουλίου υπάρχει σαφής πρόβλεψη αποζημίωσης σύμφωνα με τον νόμο 4759/2020,

● Οτι η απόφαση του ΣτΕ του 2018 υποχρεώνει τον δήμο να αποχαρακτηρίσει το σύνολο του οικοπέδου, κάτι που, όπως σημειώνει, «δεν προκύπτει από το διατακτικό της απόφασης», και

● Οτι το ακίνητο θεωρείται «προσφυγικό» και επομένως δεν μπορεί να απαλλοτριωθεί εκ νέου, ενώ -σύμφωνα με τον δήμο- έχει μεταπωληθεί και ο αρχικός προσφυγικός χαρακτήρας του έχει εκλείψει.

«Το ΣΥΠΟΘΑ έκανε πρόδηλα λάθη. Εμείς θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τους κοινόχρηστους χώρους, γιατί στην Καλαμαριά ο αδόμητος χώρος έχει γίνει είδος υπό εξαφάνιση», δήλωσε η δήμαρχος.

Κοινό υπόμνημα

Οι 24 αιρετοί κατέθεσαν κοινό υπόμνημα με το οποίο απορρίπτουν την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, υποστηρίζοντας ότι ενήργησαν με γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και τη διατήρηση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου της πόλης. Το δημοτικό συμβούλιο έχει ήδη προβλέψει στον προϋπολογισμό του 2025 ειδικό κονδύλι άνω των 200 χιλιάδων ευρώ για την καταβολή αποζημιώσεων προς τους ιδιοκτήτες, σε περίπτωση που η απαλλοτρίωση επανεπιβληθεί. Με αυτόν τον τρόπο, ο δήμος δηλώνει έτοιμος να προχωρήσει θεσμικά στην υπεράσπιση του χώρου πρασίνου.

Στην Καλαμαριά, η δημοτική αρχή κατηγορείται επειδή δεν θέλει να χαθεί ένα από τα ελάχιστα κομμάτια πράσινου ανάμεσα σε πολυκατοικίες. Και το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν η Θέμιδα θα επιβάλει κυρώσεις γι’ αυτήν την επιλογή.