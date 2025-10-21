Ολοι εναντίον του κιγκλιδώματος

Συνέχεια των διαμαρτυριών για την τοποθέτηση κάγκελων στο Γαλεριανό Συγκρότημα στην πλατεία Ναυαρίνου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σειρά πήραν ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Φοίβος Τσικλιάς και η βουλεύτρια του Κινήματος Δημοκρατίας Κυριακή Μάλαμα, ενώ καυστικά και βιτριολικά σχόλια έχουν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χθες πληροφορηθήκαμε ότι ο κ. Αγγελούδης απέστειλε επιστολή στην προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, Ελισάβετ Τσιγαρίδα, με την οποία εκφράζει τη διαφωνία του με την τοποθέτηση του σιδερένιου φράχτη και, όπως της επισημαίνει, «ήδη από την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου επικοινώνησα μαζί σας και ζήτησα να σταματήσουν άμεσα οι σχετικές εργασίες, να προχωρήσετε στην αποκαθήλωση του μεταλλικού κιγκλιδώματος και να αναζητηθούν άλλοι τρόποι προστασίας του σημαντικού αυτού τοποσήμου».

Ο δήμαρχος σημειώνει πως αντιλαμβάνεται «την ανάγκη διαφύλαξης των μνημείων από τη ρύπανση και από βανδαλισμούς, αλλά η προστασία και η ανάδειξή τους χρειάζεται να λάβει χώρα χωρίς να αλλοιώνεται η ενιαία οπτική προσέγγιση σε όλο το εύρος της πλατείας Ναυαρίνου». Γι’ αυτό, «ενδεικτικά προτείνουμε την ενεργοποίηση των υφιστάμενων εντός του αρχαιολογικού χώρου καμερών ή και την παρουσία νυχτερινού φύλακα εντός του χώρου. Εάν κρίνεται αναγκαία η λήψη περισσότερων μέτρων, η οποιαδήποτε προστατευτική κατασκευή θα πρέπει να βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου, εντός του σκάμματος και όχι επί του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας». Ο κ. Αγγελούδης τέλος σημειώνει: «Θα σας παρακαλούσα να υπάρχει σχετική ενημέρωση και διαβούλευση με τον Δήμο και τους πολίτες για παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν δημόσιο και κοινόχρηστο χώρο, ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις που δημιουργούν εύλογα ζητήματα».

Αναρωτιόμαστε βέβαια γιατί, αφού από την Παρασκευή ο δήμαρχος είχε επικοινωνήσει με την προϊσταμένη της αρμόδιας Εφορείας, η σχετική ανακοίνωση βγήκε με δύο μέρες καθυστέρηση και δεν μας γνωστοποιεί τι απάντησε η προϊσταμένη. Αλλά τα πράγματα είναι χειρότερα για την Εφορεία και το αρμόδιο υπουργείο Πολιτισμού που δεν έχουν αντιδράσει από τότε, δεν γνωστοποίησαν τι απάντησαν στο διάβημα του δημάρχου, ενώ δεν είναι γνωστή ακόμη η θέση τους για την επιλογή του φριχτά ακαλαίσθητου φράχτη που έχει προκαλέσει την οργή των πολιτών.

«Ναι στη φύλαξη, όχι στα κάγκελα στο Γαλεριανό Συγκρότημα», λέει και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσικλιάς που επισημαίνει: «Είναι αυτονόητη η ανάγκη διαφύλαξης της ακεραιότητας του Γαλεριανού Συγκροτήματος. Προφανώς όμως το υπουργείο Πολιτισμού δεν επιθυμεί να αναλάβει τις ευθύνες του για την ασφάλεια του χώρου. Το Γαλεριανό Συγκρότημα χρειάζεται προσωπικό φύλαξης που θα το επιτηρεί επί 24ώρου βάσεως. Η αντιαισθητική περίφραξη του μοναδικού αυτού μνημείου μειώνει την αισθητική του ποιότητα, το αποκόπτει από την πόλη και ακυρώνει τον ανοικτό χαρακτήρα του».

Κατεπείγουσα Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων κατέθεσε η βουλεύτρια Κυριακή Μάλαμα στην υπουργό Πολιτισμού σε σχέση με το ζήτημα που έχει προκύψει με την τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων πέριξ του μνημείου του Ανακτόρου του Γαλεριανού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.

Οπως επισημαίνεται στην αίτηση, «η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων βαρέος τύπου πέριξ του Γαλεριανού Ανακτορικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης αλλοιώνουν καθοριστικά την οπτική επαφή με το μνημείο, ενώ αμφισβητείται εντονότατα κι η πρακτική τους χρησιμότητα». Η κ. Μάλαμα καλεί την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη «να καταθέσει άμεσα στη Βουλή τις μελέτες στις οποίες αναλύθηκαν όλες οι εναλλακτικές λύσεις και προκρίθηκε αυτός ο τύπος βαρέος κιγκλιδώματος, όλες τις μελέτες σκοπιμότητας, τις μελέτες για τη συνολική διαχείριση του αρχαιολογικού χώρου, καθώς και τα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου κατά την οποία συζητήθηκε η γνωμοδότηση επί της τοποθέτησης των εν λόγω κιγκλιδωμάτων».

Η ένταση των σχολίων στο facebook διαφοροποιείται μόνο από τη διάθεση των σχολιαστών. Για παράδειγμα ο Θ.Α. σχολιάζει σαρκαστικά «Δε λέτε πάλι καλά που δε σας έκανε κανένα τοιχίο 3 μέτρα να μην το ξαναδείτε το μνημείο μιλάτε κι από πάνω...», ενώ η Κ.Σ. είναι οργισμένη: «Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί τιμωρούμαστε οι χιλιάδες των πολιτών και η πόλη η ίδια με αυτό το μαύρο σιδηρούν παραπέτασμα που αλλοιώνει κατάφωρα την αισθητική του τοπίου και μας μαύρισε τις ψυχές…». Μια ενδιαφέρουσα αναδρομή στην ιστορία των τελευταίων 20 χρόνων κάνει ο αντιδήμαρχος Πρόδρομος Νικηφορίδης, που σημειώνει πως «ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν δήλωσε ποτέ αναρμόδιος, δηλώνει ότι δεν έδωσε ποτέ την έγκρισή του».