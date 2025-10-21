Δεν τους φοβίζει η (ν)τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - «Θα ξαναπάμε»

«Ο πρωθυπουργός έχει δείξει το πραγματικό του πρόσωπο από τότε που βρήκαμε τα οστά των παιδιών μας στο Κουλούρι», τόνισε ο Παύλος Ασλανίδης.

Με περίσσιο κουράγιο, οι συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, δείχνουν σε κάθε ευκαιρία πως ο αγώνας τους για δικαιοσύνη δεν μπορεί να επισκιαστεί από τις ρεβανσιστικές πρακτικές της κυβέρνησης, όπως η χουντικής φύσεως τροπολογία που έχει κατατεθεί στη Βουλή για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Ο Παύλος Ασλανίδης, κληθείς να σχολιάσει στο κανάλι του Open την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού να απαγορεύσει τις δημόσιες συγκεντρώσεις μπροστά από τη Βουλή, ανέφερε πως το «πρόσωπο του πρωθυπουργού το έχουμε δει από την αρχή, όταν πέταξαν τα οστά των παιδιών μας στο Κουλούρι ή όταν βρέθηκαν στα καμμένα βαγόνια... αυτό τα λέει όλα».

«Δεν υπολογίζουν τίποτα», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ασλανίδης, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την παντελή έλλειψη εμπιστοσύνης που έχουν προς την κυβέρνηση αλλά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Ο κ. Ασλανίδης όταν ρωτήθηκε για το ποια στάση θα κρατήσουν τώρα που η αστυνομία δε θα τους επιτρέπει τη συνάθροιση έξω από τη Βουλή, ήταν αποστομιτικός και αμείλικτος: «Εννοείται θα ξαναπάμε».

Στην συνέχεια μάλιστα πρόσθεσε πως «όταν κάνουν παραχωρήσεις στο Αιγαίο δεν τους ενοχλεί; Τα ονόματα τους πείραξαν;».

Τέλος, αποκάλυψε και ακόμη μια πτυχή της υπόθεσης σχετικά με την εκταφή των παιδιών τους.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως η δικαστική εξουσία τους ζητά να δικαιολογήσουν το αίτημα για εκταφή μέσω κατάθεσης, ειδάλλως τους απείλησαν ότι θα τους προσαγάγουν βίαια, αναδεικνύοντας την υποκριτική της στάση, μιας και οι γονείς έχουν εκφράσει δημοσίως αλλά και επισήμως μέσω γραπτών αιτημάτων τους λόγους που ζητούν την εν λόγω ενέργεια.