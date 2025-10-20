Κατατέθηκε η τροπολογία - Κάλεσμα για μαζική συγκέντρωση έξω από τη Βουλή

Την Τρίτη συζητείται στη Βουλή προκειμένου να ψηφιστεί η ντροπιαστική κυβερνητική τροπολογία για την «αστυνόμευση» του Άγνωστου Στρατιώτη, λίγες ημέρες μετά τον δίκαιο αγώνα του Πάνου Ρούτσι και την απεργία πείνας στην οποία προέβη διεκδικώντας το αυτονόητο από κυβέρνηση και Δικαιοσύνη.

Η εν λόγω τροπολογία –που κατατέθηκε ήδη στη Βουλή– πυροδοτήθηκε μετά την προκλητική ομιλία του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στην αντιπολίτευση, καθώς και οργή στην κοινωνία που βλέπει τις ξεδιάντροπες μεθοδεύσεις και παραμένει στο πλευρό των οικογενειών θυμάτων των Τεμπών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πάνος Ρούτσι και συγγενείς πολλών άλλων θυμάτων του εγκλήματος, καθώς και πλήθος αλληλέγγυων ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Επιτροπής Πρωτοβουλίας, προχώρησαν μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη, ξαναέγραψαν τα ονόματα των νεκρών στα σημεία όπου είχαν σβηστεί και επανανοηματοδότησαν το δημόσιο χώρο.

Τώρα το «Μέχρι Τέλους» απευθύνει κάλεσμα για δυναμική συγκέντρωση την Τρίτη έξω από τη Βουλή, ενάντια στην κυβερνητική τροπολογία. Όπως τονίζει, «την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, μέσα στη Βουλή θα ψηφίζουν την τροπολογία που θέλει να απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Εκείνη τη μέρα, εμείς θα βρισκόμαστε έξω από τη Βουλή, μπροστά στο ίδιο Μνημείο, για να διαδηλώσουμε ενάντια σε αυτή την προσπάθεια φίμωσης. Καλούμε φοιτητικούς συλλόγους, εργατικά σωματεία, συλλογικότητες γειτονιάς, κινήματα αλληλεγγύης και κάθε οργανωμένη δύναμη του αγώνα να είναι εκεί μαζί μας».

