Τελικά πίνουμε καφέ στο αμάξι ή όχι;

Διευκρινιστική ανακοίνωση εξέδωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, με αφορμή έντονη συζήτηση που έχει δημιουργηθεί τελευταία σχετικά τον νέο ΚΟΚ. Συγκεκριμένα κυκλοφόρησε η ανεπιβεβαίωτη πληροφορία ότι ο νέος ΚΟΚ απαγορεύει στους πολίτες, με απειλή προστίμου, ακόμα και το να φορούν, όσο οδηγούν, χοντρό μπουφάν ή το να πίνουν καφέ ή ακόμα και νερό. Παρά τις πολλές ανεπάρκειες του νέου Κώδικα, η ανακοίνωση καθιστά σαφές ότι καμία τέτοια ρύθμιση δεν θεσπίζει.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών:

«Με αφορμή ανακριβή -για ακόμη μια φορά- δημοσιεύματα που κυκλοφορούν σχετικά με δήθεν πρόστιμα για καθημερινές συνήθειες οδηγών, από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διευκρινίζονται τα εξής:

Οδήγηση με χοντρό μπουφάν: Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν αναφέρεται ότι η χρήση χοντρού μπουφάν επισύρει διοικητικές κυρώσεις. Καμία τέτοια απαγόρευση δεν υφίσταται.

Τοποθέτηση/κατανάλωση νερού ή καφέ στο αυτοκίνητο: Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν απαγορεύεται η χρήση των ειδικών θηκών για τοποθέτηση καφέ ή νερού. Ούτε απαγορεύεται η κατανάλωση νερού ή καφέ στο αυτοκίνητο.

Η μόνη σχετική πρόβλεψη (στο ‘Αρθρο 18 παρ. 2) αναφέρει ότι ο οδηγός πρέπει να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων για την ασφαλή οδήγηση. Η συγκεκριμένη υποχρέωση ίσχυε και στον προηγούμενο Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999), χωρίς να έχει παρερμηνευτεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Συνεπώς, δεν απαγορεύεται η οδήγηση με μπουφάν ή ο καφές και το νερό στο αυτοκίνητο.

Σακούλες σουπερμάρκετ στα καθίσματα/καμπίνα του αυτοκινήτου: Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν αναφέρεται ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση σακούλας με ψώνια στις θέσεις του αυτοκινήτου.

Αυτό που προβλέπεται (στο ‘Αρθρο 36 παρ. 4) είναι ότι το φορτίο πρέπει να είναι ασφαλώς τοποθετημένο, ώστε να μην παρεμποδίζει την οδήγηση ή την ορατότητα και να μην θέτει σε κίνδυνο επιβάτες ή τρίτους. Συνιστάται, όπου είναι εφικτό, η χρήση του πορτ μπαγκάζ.

Καμία από τις παραπάνω ενέργειες δεν επισύρει πρόστιμο, εφόσον δεν παραβιάζονται οι βασικοί κανόνες ασφαλούς οδήγησης».