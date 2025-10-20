Κρήτη: Σύλληψη άνδρα για ενδοοικογενειακή βία κατά 34χρονης

Συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου Κρήτης ένας 40χρονος που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος 34χρονης, και αδικήματα του νόμου περί όπλων. Ο 40χρονος συνελήφθη την Κυριακή από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του εντοπίστηκαν:
- 3 πιστόλια,
- 2 περίστροφα,
- 1 κυνηγετικό όπλο,
- 1 αεροβόλο όπλο,
- 12 γεμιστήρες,
- 1.547 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
- σιδερένια σφαιρίδια αεροβόλου όπλου και
- 1 μαχαίρι.
Για μέρος των κατασχεθέντων κατείχε σχετικές άδειες οι οποίες και αφαιρέθηκαν, μαζί με τα είδη οπλισμού. Διενεργείται σχετική προανάκριση.
