Αθήνα, 18°C
Αθήνα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
19.1° 17.2°
3 BF
85%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
19.4° 17.0°
3 BF
69%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
20.0° 17.7°
4 BF
77%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
17.9° 17.9°
0 BF
72%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
0 BF
59%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
18°C
17.6° 17.6°
2 BF
67%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
13°C
13.4° 13.4°
2 BF
72%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.2° 18.2°
1 BF
81%
Ηράκλειο
Αραιές νεφώσεις
21°C
20.8° 19.9°
4 BF
83%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
19.3° 17.7°
1 BF
61%
Ερμούπολη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
18°C
18.4° 18.4°
1 BF
82%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
20.4° 18.7°
2 BF
63%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
1 BF
68%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
2 BF
68%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
16.7° 16.2°
1 BF
92%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.8° 21.6°
2 BF
72%
Χαλκίδα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
17.7° 16.8°
0 BF
88%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.7° 17.3°
1 BF
76%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
17.0° 17.0°
3 BF
83%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
15°C
15.2° 15.2°
2 BF
75%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, 2025
biasmos
Dreamstime.com

Κρήτη: Σύλληψη άνδρα για ενδοοικογενειακή βία κατά 34χρονης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Ο 40χρονος συνελήφθη την Κυριακή από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου Κρήτης ένας 40χρονος που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος 34χρονης, και αδικήματα του νόμου περί όπλων. Ο 40χρονος συνελήφθη την Κυριακή από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του εντοπίστηκαν:

  • 3 πιστόλια,
  • 2 περίστροφα,
  • 1 κυνηγετικό όπλο,
  • 1 αεροβόλο όπλο,
  • 12 γεμιστήρες,
  • 1.547 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
  • σιδερένια σφαιρίδια αεροβόλου όπλου και
  • 1 μαχαίρι.

Για μέρος των κατασχεθέντων κατείχε σχετικές άδειες οι οποίες και αφαιρέθηκαν, μαζί με τα είδη οπλισμού. Διενεργείται σχετική προανάκριση.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Κρήτη: Σύλληψη άνδρα για ενδοοικογενειακή βία κατά 34χρονης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual