Μια βραδιά για τον Πάνο Γεραμάνη και τους «Λαϊκούς Βάρδους»

Ζεστή και συγκινητική ήταν η βραδιά της Παρασκευής 17/10 στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΗΕΑ όπου παρουσιάστηκε το βιβλίο «Πάνος Γεραμάνης & Λαϊκοί Βάρδοι» (εκδόσεις Τόπος) το οποίο επιμελήθηκαν η Ναυσικά Γεραμάνη και η Μαριάννα Τζιαντζή. Φανερή ήταν και η γνώση των ομιλητών όχι μόνο για το συγκεκριμένο βιβλίο αλλά και για τη σημασία του λαϊκού τραγουδιού της περιόδου 1950-1965 και του ρόλου της ιστορικής εκπομπής του Πάνου Γεραμάνη.

Παρόντες ήταν μελετητές του λαϊκού και του ρεμπέτικου τραγουδιού (Ηλίας Καπετανάκης, Παναγιώτης Κουνάδης), καθώς και παιδιά των «λαϊκών βάρδων» οι οποίοι «μιλούν» στο βιβλίο αλλά δεν βρίσκονται σήμερα στη ζωή ή ζουν στο εξωτερικό (όπως ο γιος του Θόδωρου Δερβενιώτη ο κομίστας Σπύρος Δερβενιώτης, η κόρη του Λάκη Καρνέζη, ο γιος του Σωτήρη Ζωιόπουλου και η κόρη του Ευάγγελου Σοκορέλη). Παρόντες και καλλιτέχνες που υπηρέτησαν και εξακολουθούν να υπηρετούν το λαϊκό τραγούδι όπως ο μουσικός και συγγραφέας Γιώργος Αλτής, ο Γιώργος Γεώργας, ο Γιάννης Λεμπέσης, η Αφεντούλα Ροζέλη, η Νάντια Καραγιάννη, η Λίλυ Ριτσώνη, η Βούλα Παπαδοπούλου (σύντροφος του Γιάννη Σταματίου ή Σπόρου) και ο Λάκης Χαλκιάς.

Παρόντες και δημοσιογράφοι που ήταν συνάδελφοι του Πάνου Γεραμάνη από το πολιτιστικό τμήμα των «Νέων»: Παύλος Κάγιος, Γιώργος Καραγιάννης, Βασίλης Λουμπρίνης, Μαρία Μαρκουλή, Γιώργος Σαρηγιάννης, Έφη Φαλίδα, Μικέλα Χαρτουλάρη. Επίσης ο μουσικός παραγωγός Μωυσής Ασέρ, οι δημοσιογράφοι Νίκος Κιάος, Κώστας Μαρδάς, Μάκης Σελαματζίδης, Θανάσης Σκαμνάκης και Γιάννης Σμιρλάκης, οι πανεπιστημιακοί Κώστας Παπαδημητρίου, Τάσης Παπαϊωάννου, Ναταλί Πούλου, ο ψυχίατρος και καθηγητής Δημήτρης Πλουμπίδης και η σύντροφός του, η δημοσιογράφος Νατάσα Δομνάκη. Επίσης η εικαστικός Εύα Μελά από το Πολιτιστικό Τμήμα του ΚΚΕ, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Λαοκράτης Βάσσης. Παρόντες και «Φίλοι του Στέλιου Καζαντζίδη» που ήρθαν από τη Χαλκίδα. Στο κλείσιμο, η Νάντια Καραγιάννη τραγούδησε α καπέλα ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του Πάνου Γεραμάνη, το «Απόψε είναι βαριά».

Τα μέλη του πάνελ (Βασίλης Αλεξόπουλος, Δημήτρης Μανιάτης, Γιώργος Κοντογιάννης και Σπύρος Παπαδόπουλος) και η συντονίστρια Αλεξάνδρα Χριστακάκη μίλησαν για το βιβλίο, το λαϊκό τραγούδι και τον Πάνο Γεραμάνη. Ο Β. Αλεξόπουλος μίλησε για τον ρόλο του Αρχείου της ΕΡΤ στη διαφύλαξη πολύτιμου οπτικοακουστικού υλικού και στη διάδοσή του στην κοινωνία, ενώ ο ηθοποιός Σπύρος Παπαδόπουλος μίλησε από καρδιάς για τον Πάνο Γεραμάνη και τις εκπομπές του και μοιράστηκε μαζί μας όμορφες προσωπικές αναμνήσεις του ενώ διεισδυτικές ήταν οι ομιλίες του Δημήτρη Μανιάτη και του Γιώργου Κοντογιάννη. Ο Μάκης Μπαλαούρας και ο Δημήτρης Παπαχρήστου αναφέρθηκαν στην αντιδικτατορική δράση του Πάνου Γεραμάνη όπως τη γνώρισαν από πρώτο χέρι.

Ένα θερμό ευχαριστώ από τη Ναυσικά και εμένα στους ομιλητές και τους φίλους, τους γνωστούς και τους αγνώστους που ήταν το βράδυ της Παρασκευής μαζί μας και σε όλους τους αφανείς που συνέβαλαν στην καλή οργάνωση της εκδήλωσης.