Δραπετσώνα: Επιβάτης «πλακώθηκε» με οδηγό τρόλεϊ και προκάλεσαν τροχαίο [βίντεο]

Το επεισόδιο είχε ως αποτέλεσμα το τρόλεϊ να πέσει σε κολώνα ηλεκτροδότησης.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό αποκαλύπτει το ertnews σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του, με τρόλεϊ να πέφτει πάνω σε κολώνα έπειτα από διαπληκτισμό επιβάτη με τον οδηγό.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου στη Δραπετσώνα, όταν ξέσπασε έντονη λογομαχία ανάμεσα σε επιβάτη του τρόλεϊ και τον οδηγό, έπειτα από απαίτηση του πρώτου να σταματήσει το όχημα εκτός στάσης για να κατέβει.

Ενώ το όχημα βρισκόταν εν κινήσει η ένταση κατακόρυφα με τους δύο άνδρες να πιάνονται, σύμφωνα με μαρτυρίες, στα χέρια και με αποτέλεσμα το τρόλεϊ να ανέβει στο πεζοδρόμιο και να προσκρούσει σε κολώνα της ΔΕΗ.



Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και περαστικοί σταμάτησαν να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί, ενώ, όμως μεταδίδει η ΕΡΤ επιβάτες βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε «όταν έφτασα εκεί είχε κόσμο και φώναζαν στον οδηγό να τους ανοίξει όμως αυτός δεν άνοιγε» είπε σημειώνοντας ότι ο συρμός «είχε ανέβει στο πεζοδρόμιο και είχε πέσει πάνω σε στύλο της ΔΕΗ». Οπως αποκάλυψε ο αυτόπτης μάρτυρας που ειδοποίησε την αστυνομία το μπροστινό τζάμι ήταν σπασμένο και φαινόταν μεγάλο βαθούλωμα από τη σύγκρουση».

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «ο οδηγός δεν ήταν στη θέση του. Είχε σηκωθεί και πιαστεί στα χέρια με τον επιβάτη. Έπαιζαν μπουνιές όταν έφτασα. Δεν πρόλαβα να μάθω τι είχε προηγηθεί» είπε προσθέτοντας ότι τα μέλη της ομάδας ΔΙΑΣ κατέφτασαν μετά από περίπου δέκα λεπτά.