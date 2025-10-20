Ο Δήμος Καλαμαριάς διεκδικεί από τον «Ηρακλή» 6,4 εκατ. €

Σχεδόν εξίμισι εκατομμύρια ευρώ διεκδικεί ο Δήμος Καλαμαριάς από τον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό Αυτοκινητιστών Θεσσαλονίκης «Ο Ηρακλής ΣΥΝ.ΠΕ.» –των πρώην μεγαλομετόχων του ιδιωτικού ΟΑΣΘ– για μη καταβληθέντα ενοίκια μέρους του αμαξοστασίου του ΟΑΣΘ στον Φοίνικα, με τον συνεταιρισμό να προτείνει συμφωνία απόδοσης τριών εκατομμυρίων. Η πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμαριάς για εξωδικαστικό συμβιβασμό που ελήφθη την περασμένη Τετάρτη αναμένεται να συζητηθεί και να εγκριθεί ή να απορριφθεί σήμερα στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Εναν μήνα νωρίτερα είχε υπογραφεί συμφωνία μεταξύ του ΟΑΣΘ και του «Ηρακλή» προκειμένου να καταβάλει ο οργανισμός πάνω από 17 εκατ. ευρώ στον συνεταιρισμό για να εξοφλήσει τα χρωστούμενα (;) ενοίκια 11 ετών, παρότι… εκκρεμεί ακόμη η εκκαθάριση του ΟΑΣΘ!

Για την Ιστορία θυμίζουμε ότι το αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ στον Φοίνικα Καλαμαριάς το νοίκιαζε ο συνεταιρισμός στον ΟΑΣΘ από το 1960. Ομως το ακίνητο εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως του Δήμου Καλαμαριάς και από το 1996 τμήμα του άλλοτε ενιαίου οικοπέδου, εμβαδού 11.794,83 τ.μ., περιήλθε στην κυριότητα του Δήμου Καλαμαριάς, οπότε ο «Ηρακλής» αποδίδει στον δήμο ένα ποσό από τα ενοίκια του χώρου. Το ύψος βέβαια του ποσού που δίνει ο «Ηρακλής» και του ποσού που διεκδικεί ο δήμος είναι διαφορετικό, οπότε η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια.

Δικαστικές διαμάχες

Η πρώτη δικαστική διαμάχη τελείωσε το 2009, όταν ο δήμος κλήθηκε να καταβάλει στον συνεταιρισμό περίπου 1,1 εκατομμύρια ευρώ για την απαλλοτρίωση τμήματος του οικοπέδου. Αλλες πολυετείς δικαστικές διαμάχες οδήγησαν σε τελική απόφαση του Αρείου Πάγου το 2018, σύμφωνα με την οποία επιδικάστηκε σε βάρος του «Ηρακλή» το ποσό των 4.595.000 ευρώ καθώς και 50.000 ευρώ δικαστική δαπάνη. Οπως σημειώνει η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, «έκτοτε ξεκίνησαν διαδικασίες εξεύρεσης λύσης για την καταβολή μέσω συμψηφισμού του ποσού της διαφοράς από τις εκατέρωθεν απαιτήσεις».

Ηδη ο «Ηρακλής» εξασφάλισε τη σχετική δυνατότητα αποπληρωμής μέσω καταβολών οφειλόμενων ποσών του ΟΑΣΘ προς αυτόν» (αναφέρεται στην πρόσφατη συμφωνία Ηρακλή - ΟΑΣΘ). Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Αρείου Πάγου ο δήμος όφειλε 1.923.506,16, ενώ ο συνεταιρισμός 8.322.453,96 ευρώ (!)

Διαφορές χρέους

Ο «Ηρακλής» κοινοποίησε στις 2.6.2025 τρεις εξώδικες προσκλήσεις, το περιεχόμενο των οποίων, εν συντομία, κατέληγε στην πρόταση να συμψηφιστεί η διαφορά του χρέους τους για ποσό 4.595.000 ευρώ με το 1.540.000 που χρωστά ο δήμος, οπότε να οφείλει στον δήμο 3.055.000 ευρώ.

Ο δήμος φέρνει προς έγκριση την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία: «α) η οφειλή του Δήμου Καλαμαριάς προς τον ΗΡΑΚΛΗ ανέρχεται στο ποσό του 1.923.506,16, β) η οφειλή του ΗΡΑΚΛΗ προς τον Δήμο Καλαμαριάς ανέρχεται σε 8.322.453,96 ευρώ». Ο δήμος δηλαδή διεκδικεί από τον «Ηρακλή» 6.398.047 ευρώ.

Το τυπικό λέει ότι αν εγκριθεί η πρόταση από το δημοτικό συμβούλιο, «μετά την καταβολή του ποσού του συμψηφισμού, η υπηρεσία θα προχωρήσει σε άρση κάθε αναγκαστικού μέτρου, πλην της δέσμευσης της φορολογικής ενημερότητας, η άρση της οποίας πρέπει να προηγηθεί, προκειμένου ο ΗΡΑΚΛΗΣ να δύναται να εισπράξει το ποσό που του οφείλεται από τον ΟΑΣΘ και να αποδώσει στη συνέχεια στον δήμο το ανωτέρω ποσό», όμως «όλα τα ανωτέρω τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης και αποδοχής του παρόντος από το Δ.Σ. του ΗΡΑΚΛΗ και της υπογραφής σχετικού συμφωνητικού μεταξύ των μερών και της καταβολής του ποσού. Σε περίπτωση μη έγκρισης ή αδυναμίας καταβολής του ανωτέρω ποσού για οποιανδήποτε λόγο, η σχετική συμφωνία δεν θα ισχύει και θα βεβαιώνονται τα ποσά μέχρι την τελική εξόφληση».

Είσπραξη

Οπότε, με δεδομένο ότι ο «Ηρακλής» πρέπει να έχει φορολογική ενημερότητα για να εισπράξει χρήματα από τον ΟΑΣΘ, η υπογραφή της συμφωνίας που προτείνει ο δήμος εμφανίζεται να είναι σχεδόν υποχρεωτική. Από την άλλη και ο δήμος βιάζεται, αφού «η άμεση είσπραξη του ανωτέρω ποσού ταμειακά διευκολύνει τον δήμο για την αποπληρωμή αντίστοιχα σημαντικών ποσών που οφείλει από απαλλοτριώσεις, οι οποίες ως επί το πλείστον, πέραν του κεφαλαίου, παράγουν σημαντικές επιβαρύνσεις από τόκους υπερημερίας».

Η πρόσφατη συμφωνία ΟΑΣΘ - «Ηρακλή» –την οποία «πανηγύρισε» και το υπουργείο Μεταφορών– για την καταβολή «οφειλών» του οργανισμού από ενοίκια μας θύμισε υποθέσεις που ο παριστάμενος στις υπογραφές Κωνσταντίνος Κυρανάκης δεν είπε τίποτα: για την έκθεση αποτίμησης της Grant Thornton –από το 2020 στα υπουργικά συρτάρια– που λέει ότι οι πρώην μέτοχοι του οργανισμού χρωστάνε 3,5 εκατομμύρια, ότι υπήρχε αγωγή του ΟΑΣΘ κατά του «Ηρακλή» για €10.852.402 ως αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας αλλά και για την υπόθεση των 120 εκατομμυρίων ευρώ επιχορηγήσεων, για τις οποίες η διοίκηση του Οργανισμού επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχε καταφύγει στην Ε.Ε. και, παρότι ο Κώστας Α. Καραμανλής είχε σπεύσει να την αποσύρει (;), πολλοί θεωρούν ότι ακόμη δεν έχει λήξει!