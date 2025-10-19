Θρίλερ με αγνοούμενο ψαροντουφεκά στην Αχαΐα

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 35χρονο υποβρύχιο αλιέα, ο οποίος το πρωί του Σαββάτου είχε πάει για ψαροντούφεκο στη θαλάσσια περιοχή "Κάστρο Ρίου" της Αχαΐας και έκτοτε αγνοείται.
Τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Πάτρας, του Ρίου και του Αιγίου για το περιστατικό, και υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος ξεκίνησαν έρευνες.
Οι έρευνας γίνονται από ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, ένα ιδιωτικό σκάφος, ένα ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο και τρία περιπολικά οχήματα του Λιμενικού από ξηράς, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν οι τοπικοί σύλλογοι αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής και παραπλέοντα πλοία, με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα.
